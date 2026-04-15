阿北每月20萬「養」這位卸任立委 他酸李貞秀也想要結果被開除！

代表民眾黨要選宜蘭縣長的陳琬惠。（資料照）

民眾黨13日開除中配李貞秀黨籍，並指控李貞秀「要錢才辭立委」，李貞秀隨即發聲駁斥。隨著輿論延燒，白營前立委陳琬惠被爆出卸任之後，前主席柯文哲每個月用20萬「養」著她，引發討論；名嘴張益贍得知此事後跳出來開酸，李貞秀提同樣要求就要被開除，白營要不要把陳琬惠也送中評會？

此前有週刊爆料李貞秀曾與柯文哲、黃國昌密談去留時，暗示說如果要她退位，需要拿出「誠意」，雖然沒有說明具體金額，但外界猜測要求的價碼可能以立委月薪為基準。13日下午民眾黨宣布李貞秀被開除黨籍的聲明中，證實李貞秀欲以辭任立委當作對價的爆料內容，批她嚴重違反黨紀與政治倫理、損害政黨清廉品牌與社會信賴。

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第一時間李貞秀發聲駁斥，強調自己不拿民眾黨一分前、不求任何職位，要求黃國昌為首的黨中央公開錄音檔；14日她受邀上政論節目還原事發經過，委屈稱自己被「設圈套」，披露是黨中央先提出金錢補償的事，「那時候（黨內）就說不能讓妳馬上沒有收入，我們該算給妳的還是會算給妳，是他們主動先提的。」

隨著輿論延燒，網紅「四叉貓」劉宇14日晚間在臉書丟出，2022年至2024年遞補高虹安成為不分區立委的陳琬惠，卸任後的每月薪資，可以看到2024年3月到9月（之後柯文哲被羈押），陳琬惠每個月照拿20萬，「民眾黨陳琬惠卸任立委之後，柯文哲每個月用20萬養著她（總統大選結束後，柯文哲依然使用他的政治獻金專戶養人），所以大家要知道，民眾黨立委卸任後的薪資價碼是每月20萬元，望周知。」

張益贍也轉發這張薪資單，調侃「為何陳琬惠卸任立委月薪20萬，李貞秀提同樣要求就要被開除黨籍？民眾黨要不把陳琬惠也移送中評會，順便解決宜蘭『藍白合』問題？」

網友紛紛表示，「民眾黨真有錢」、「難怪那麼多人要當政治人物，太好賺了」、「這樣使用好像違法耶」、「到底錢都哪來的？幾十萬幾十萬在給，還敢笑人家9萬」、「民眾黨都是這種的領20萬，阿北會貪污嗎？阿北7788」。

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