鄭麗文提「兩岸的中國人」 蕭旭岑：讓美、日介入兩岸會更糟

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

「鄭習會」上週落幕，國民黨主席鄭麗文多次提到「兩岸的中國人」。國民黨副主席蕭旭岑直言，讓美、日介入兩岸關係，事情只會更糟，兩岸中國人要有智慧來化解分歧；且鄭這次提出的路線不是親中、親美的分野，是和與戰的選擇，美國不能夠漠視希望和談的民意。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」節目專訪表示，鄭麗文在中山陵把兩岸中國人的歷史講很清楚，作為一個台灣人，要讓這樣的悲劇繼續下去嗎？如果要繼續找美國、日本這種第三方的外力來介入，只會把事情越弄越糟，「只要兩岸的中國人可以坐下來談，我們可以向世界展示我們有這個智慧、經驗來化解分歧」。

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被問到「兩岸中國人」的敏感的字眼出現會獲得選民的青睞嗎？對此，蕭旭岑指出，去年10月美麗島電子報的民調，有73%的民眾認同自己屬於中華民族，國民黨講兩岸中國人，是放大到中華民族的一個格局，而不是所謂狹隘的國民，「民進黨是想要把中國人簡化成中華人民共和國人」，但我們當然是中華民國。

蕭旭岑表示，鄭麗文這次提出可以讓台灣人民來選擇的路線，不管是今年還是2028，「你要選擇民進黨繼續抗中害台」，不斷去買武器，讓自己變成刺蝟，可武器都沒有辦法交，台灣還是一樣危險，還是你要選擇一個和平對話、重啟交流的一個道路，「就是和跟鬥的選擇、和跟戰的選擇，而不是親中、親美的選擇」。國民黨也跟美國很好，美國也表達歡迎鄭麗文去訪美，所以這不是親中、親美的分野。

蕭旭岑說，民進黨把自已包裝成刺蝟，說要有防衛，要有實力來換取和平，「實力換取和平，全世界只有美國跟中國大陸可以講」，可是民進黨一直在把這個當成是最高的圭臬，要帶領台灣人民往鬥跟戰的方向。

而「川習會」將在5月中登場，蕭旭岑說，鄭麗文訪陸也會對川習會造成一些正面的影響。鄭麗文回來後確實有民意的上升，當台灣有一股穩定的力量，大家會認為台灣不是只有一條路，不是只有鬥，還有一股力量是希望和跟談，「美國也不能夠漠視這樣的民意」，所以對川習會會有更多談台海問題的空間。

蕭旭岑也提到，如果美國要完全站隊民進黨，那民進黨要付出極高的代價，可是民進黨可以給到什麼樣的代價？有人說是1.25兆軍購，但換算成400億美金，「你覺得對川普來講400億美金很多嗎？」所以對於美國的態度，我們不要太過受到影響，我們要有信心的是，美國的態度會跟著整個情勢的轉變。

至於鄭習會是否提到統一或一國兩制？蕭旭岑說，這些都沒有。他原就大膽斷定習近平決不會提到一國兩制，果然習與鄭麗文的談話環繞在中華民族文化及一家人的概念，九二共識歷久彌新，這次有高度的提升，這次鄭習會也給予九二共識一個翻篇的機會。

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