黃國昌開除李貞秀黨籍就沒事？ 周軒：殊不知打開恐怖箱！

李貞秀與黃國昌槓上。（記者劉信德攝）

民眾黨昨（13日）開除中配立委李貞秀的黨籍，隨後李貞秀跳出來與現任主席黃國昌為首的黨中央開撕，引發輿論熱議。對此，政治工作者周軒表示，黃國昌還以為開除李貞秀就沒事，殊不知打開的可能是「恐怖箱」！

周軒今晚在臉書發文，提到白營前主席柯文哲先前出來護航李貞秀國籍爭議所說的話，對照今天李貞秀罕見上政論節目開槓黃國昌等人，卻持續幫柯文哲說好話的樣，不難看出李貞秀風波已然變成民眾黨前後任主席的「腕力大賽」，「柯文哲看起來還是站在李貞秀這邊的，李貞秀當然也賣力表現。誰不知道『偽君子』、『時代力量關燈人』，正好是外界最長拿來嘲笑黃國昌的兩個標籤。今天李貞秀都記得講出這兩個關鍵字，柯文哲當然挺得有道理。」

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周軒接著說，「特別是，李貞秀今天還爆了一句：『黃國昌是不是要把民眾黨打包送給國民黨？』這句話殺人誅心啊。因為大概兩個禮拜後，新北市長藍白整合民調，結果一出來，黃國昌的動向，當然受到關注。現在的狀況看起來，黃國昌大概民調是不會贏李四川的。而黃國昌之前也曾經說過想要加入李四川的團隊，所以李貞秀今天補這一槍，其實也是先發制人。至於這些策略是誰教他的？我想看到這，大家心裡也應該有答案了。黃國昌以為開除了李貞秀黨籍就沒事，卻不知道自己打開的，可能是恐怖箱。」

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