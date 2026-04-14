鄭文燦涉貪案「賄款」激辯！污點證人曾稱「500萬是政治獻金」

鄭文燦今準時到庭，身形較先前圓潤不少。（記者鄭淑婷攝）

前海基會董事長鄭文燦被控在桃園市長任內，涉嫌收受華亞科技園區擴大開發案東側地主500萬元，桃園地院今（14）日首次實質審理。檢辯詰問轉為污點證人的被告廖力廷，歷經一整天馬拉松開庭，檢辯在500萬元是「賄款」還是「政治獻金」交鋒，檢方數度使用「賄款」之詞，鄭文燦律師團提出異議，認為檢方尚未建立此案有無期約行為之前，應使用中性用詞。

鄭文燦於華亞科技園區擴大開發案（林口特定區計畫工五工業區擴大案）中涉收賄500萬元，護航開發案東側9.12公頃土地改採自辦重劃，廖力廷當時擔任鴻展公司業務經理，負責土地開發案，與父親廖俊松被控擔任行賄角色，檢方主詰問聚焦重劃會與桃市府會議往來紀錄、500萬元現金送進官邸過程，以及鄭文燦在近1年後將該筆款項退回的用意。

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廖力廷證稱，2017年9月14日晚間他與父親帶著裝有500萬元的黑色手提包到鄭文燦官邸，500萬元是由鴻展股東楊兆麟指示要給鄭的，且是分3次各提領120萬元、300萬元、80萬元。當時他們將包包塞在茶几下方，鄭文燦進來後跟他父親聊一下，他就被請到外頭去，聽不到兩人談話內容；但廖力廷認為，鄭應該知道提袋裡頭是錢。隔年楊又交代他交付600萬元給鄭，並說是要支持鄭選連任。

近1年後、2018年8月13日，鄭文燦於官邸交給廖力廷兩個包包，回家才發現分別裝有500萬元及600萬元現金。廖力廷猜想，鄭是因得知他父親被監聽才將錢退還，還念了他父親「大嘴巴」，但「鄭退回錢時，我鬆了一口氣，因為這件事對他來說壓力很大」。

辯方認為「廖力廷因調查官引導才轉向是行賄」

辯方律師反詰問時，不斷針對土地開發方案詰問，且最後結論並不符鴻展公司訴求，市府仍轉向採取區段徵收。而廖力廷在市調處偵訊時，連續7次提到500萬元是政治獻金，辯方律師認為，是在調查官引導下才轉向是行賄。廖力廷稱，他並不了解政治獻金的意思，以為只要是送錢給政治人物都算政治獻金，且當時確實有希望市府具體配合之事，強調「應該沒有被調查官牽著鼻子走」。

檢辯雙方在500萬元是賄款是行賄或政治獻金數度交鋒，辯方認為廖力廷並未實際參與鄭文燦與其父親，或是楊兆麟、另名股東侯水文等人的對話或餐敘，實際並不清楚雙方有無期約、對價，檢方在未建立有無期約事實時，多次以賄款稱呼並不妥。

此外，辯方律師提示相關偵訊筆錄，認為廖力廷因服藥而有記憶混亂疑慮，廖力廷強調，藥物只會讓記憶衰弱，但不會造成遺忘，只要提示他就會記起來，檢方立即提出異議，認為辯方有「羞辱」當事人之意。

今日開庭從上午10點到下午5點半，已高齡的楊兆麟因身體難以承受，提前在4點離庭，律師團也因時間問題，對廖力廷的詰問將延至5月12日。

廖力廷為鄭文燦涉貪案被告之一，當時他是鴻展公司業務經理，負責土地開發。廖力廷後轉為污點證人。（記者鄭淑婷攝）

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