為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨彰化縣長提名有變數！蕭景田證實明中常會不公布人選

    2026/04/14 19:37 記者張聰秋／彰化報導
    新上任的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田。（圖擷取蕭景田臉書）

    新上任的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田。（圖擷取蕭景田臉書）

    國民黨彰化縣長提名持續卡關，外界原預期黨主席鄭麗文出訪中國前後會拍板人選，但至今仍未定案，基層把希望寄託在明（15日）中常會，不過，縣黨部主委蕭景田今（14日）天受訪表示，徵召人選尚未確定，明天還不會公布。

    蕭景田說，今天他當面與主席鄭麗文討論，針對目前檯面上4位人選進行整體評估，包括個人條件、選戰可能面臨的挑戰及支持度等面向，都還需要進一步討論。他強調，縣長選戰成敗由全黨共同承擔，主席也相當重視結果，提名必須審慎。

    蕭景田指出，目前各方仍各自努力，尚未整合出單一人選，必須等提名確定後，才有條件進行後續整合與分工，因此短期內難以定案。

    據了解，國民黨傾向以徵召方式產生人選，但黨內要角遲未形成共識，先前傳出可能徵召前考紀會主委、律師魏平政，引發最早爭取提名的3人反彈與基層反對。立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，也在4月11日共同連署聲明，要求黨中央回歸在地徵召原則，黨中央也接到共同連署書。

    謝衣鳯的支持者同時在網路與地方發聲，期待謝家唯才是用，不宜因家族顧慮影響黨內提名布局，否則恐錯失整合時機，也讓基層支持者的焦慮持續升高，失去信心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播