國民黨彰化縣長提名有變數！蕭景田證實明中常會不公布人選

新上任的國民黨彰化縣黨部主委蕭景田。（圖擷取蕭景田臉書）

國民黨彰化縣長提名持續卡關，外界原預期黨主席鄭麗文出訪中國前後會拍板人選，但至今仍未定案，基層把希望寄託在明（15日）中常會，不過，縣黨部主委蕭景田今（14日）天受訪表示，徵召人選尚未確定，明天還不會公布。

蕭景田說，今天他當面與主席鄭麗文討論，針對目前檯面上4位人選進行整體評估，包括個人條件、選戰可能面臨的挑戰及支持度等面向，都還需要進一步討論。他強調，縣長選戰成敗由全黨共同承擔，主席也相當重視結果，提名必須審慎。

請繼續往下閱讀...

蕭景田指出，目前各方仍各自努力，尚未整合出單一人選，必須等提名確定後，才有條件進行後續整合與分工，因此短期內難以定案。

據了解，國民黨傾向以徵召方式產生人選，但黨內要角遲未形成共識，先前傳出可能徵召前考紀會主委、律師魏平政，引發最早爭取提名的3人反彈與基層反對。立委謝衣鳯、縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章，也在4月11日共同連署聲明，要求黨中央回歸在地徵召原則，黨中央也接到共同連署書。

謝衣鳯的支持者同時在網路與地方發聲，期待謝家唯才是用，不宜因家族顧慮影響黨內提名布局，否則恐錯失整合時機，也讓基層支持者的焦慮持續升高，失去信心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法