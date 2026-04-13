美眾院外委會發「川賴照」 總統府曝台美下一步

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團在社群平台X發文，並將美國總統川普與總統賴清德並列。（截自美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團官方X）

今年4月10日是「台灣關係法」立法47周年，美國眾議院外交委員會共和黨團特別在社群平台X發文紀念，並PO出美國總統川普與台灣總統賴清德並列的合照。對於未來有無可能「川賴會」，總統府發言人郭雅慧表示，很謝謝美國外交委員會共和黨團做這樣的推文，台美關係堅若磐石，也希望未來台美關係持續深化。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團10日在社群平台X發文紀念「台灣關係法」立法47周年，強調該法長期以來不僅確保台灣安全，更是抵禦中國共產黨侵略的堅實堡壘。特別的是，貼文的照片是把美國川普總統與賴清德總統並列，背景還有兩國的國旗，象徵美台官方穩固的盟友關係。

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總統府發言人郭雅慧今主持賴總統出訪說明記者會後接受媒體訪問，被問及這則貼文，以及後續有沒有機會「川賴會」，郭雅慧表示，台美關係法47週年是非常關鍵的歷史一刻，很謝謝美國外交委員會共和黨團做這樣的推文，台美關係堅若磐石，我們將持續在深化台美友誼上做更多努力，也希望未來台美關係持續深化。

總統府發言人郭雅慧今主持賴總統出訪說明記者會後接受媒體訪問。（記者廖振輝攝）

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