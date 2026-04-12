聽到陳其邁大喊自己3歲 小英「嫌棄臉」被製成迷因圖瘋傳

前總統蔡英文昨（11）日到高雄，與市長陳其邁、立委賴瑞隆一起健走，期間她聽到陳其邁大聲回應民眾「我3歲」，秒朝對方展示一臉鄙視又嫌棄的表情。（圖擷取自Threads）

前總統蔡英文卸任後活躍社群平台，熱衷帶愛犬爬山健身的她，近期還常受邀組成「登山團」去全台多地趴趴走。今（12）日蔡英文分享一段影片，為市長陳其邁、立委賴瑞隆陪同她到高雄各地健走，期間她聽到陳其邁大聲回應民眾「我3歲」，秒朝對方展示一臉嫌棄的表情，畫面一出，立即被網友製成迷因哏圖瘋傳。

據了解，蔡英文日前接受代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆邀約，在昨（11）日上午南下到高雄，抵達後一路前往果嶺自然公園、大立空中樂園RIZZ、蚵仔寮漁市場等地點，進行歡樂又養生的「總統級散步」。今日上午，蔡英文分享一支由幕僚團隊拍攝、剪輯的短影片，內容全是她們3人健走期間發生的一籮筐趣事。

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蔡英文透露，她詢問幕僚為什麼會挑選這些內容，被他們起鬨說，只要PO出去就有人會幫她解釋。影片顯示，3人健走期間一路向熱情的民眾打招呼，期間蔡英文與一對親子近距離互動並好奇詢問小朋友幾歲，未料陳其邁聽完家長回應，立即以自己暱稱「陳三歲」向對方表示自己3歲，幼稚行為讓蔡英文立即回頭給他一臉無言以對、有些鄙視又嫌棄的表情，幕僚還在影片旁附上一個皺眉顏文字，凸顯蔡英文滿滿的無奈。

「市場之子」賴瑞隆帶著蔡英文前往蚵仔寮漁市場，親自採買新鮮魚貨等水產，期間她出手阻止賴瑞隆「嚇到」活跳跳的龍蝦，還聲稱人家「不願意走」，就讓牠留在這裡。

另外，蔡英文在健行途中對2人碎碎念，選了對她毫無挑戰感、甚至不用穿登山鞋的地方，還讓她一路吃吃喝喝，質疑2人試圖「混過去」，但看到有民眾在路旁伸出手希望能和她比心留念，她非常自然地走過去「飯撒」（粉絲服務，來自日文「ファンサービス」，即Fan Service的音譯），讓現場驚呼連連。

影片曝光後，陳其邁現身留言區，再次強調說「我3歲」，還反過來吐槽蔡英文︰「3歲都沒有這麼會跑」；賴瑞隆則評價，這支影片是小英總統「最新迷因表情合集」。目前這段影片在IG、Threads合計吸引超過100多萬次瀏覽，蔡英文直白吐槽不僅笑翻一票網友，還有不少迅速整理蔡英文在影片中的各種表情，並製作成各種迷因圖。

其他網友也笑說，「我體力完全比不上小英，超汗顏」、「笑死小英回應陳三歲眼神超嫌棄」、「不是，小英的尊重已經遍及到海鮮了嗎？」、「連對蝦子（？）都友善的小英，到底誰不愛啊！」、「邁邁說自己3歲還一臉驕傲，我們小英7歲都沒炫耀耶！」、「為什麼小英總統可以這樣跳？想知道平常到底做什麼運動保健」、「高雄人3歲已經會很多事情，還超會治理城市，其他城市3歲的要加油」、「70歲的小英示範了年輕人該有的體力：早上6點已出門+ 輕輕鬆鬆在戶外的階梯上跳躍」。

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賴瑞隆與一眾網友看完蔡英文分享幕僚拍攝、剪輯的影片，異口同聲直呼這根本是「最新迷因表情合集」。（圖擷取自@tsai_ingwen IG，本報合成）

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