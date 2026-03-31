蔡英文台中吃粉圓自爆「沒帶錢」 還用無辜顏文字萌翻網

蔡英文在阿婆粉圓攤位前點配料。（資料照）

前總統蔡英文自卸任後，在社群上頻繁與網友互動，發文常使用網路新潮用語，頻被網友稱讚有夠「活網」。近日她在民進黨台中市長參選人何欣純、立委蔡其昌等人陪同下，現身台中清水鰲峰山健行、參拜紫雲巖觀音佛祖，也不忘品嚐廟口知名的阿婆粉圓，沒想到事後她發文自爆「忘了帶錢」，還使用超萌顏文字「 （｡ ́︿ ̀｡）」瞬間引發熱議。

蔡英文昨（30日）在Threads發文分享，健行完後何欣純與蔡其昌約她吃粉圓冰，她到粉圓冰攤位前挑選自己最愛的綠豆、粉圓與粉粿等配料。不忘在文中俏皮寫下：「可是忘了帶錢 （｡ ́︿ ̀｡）這次隨扈沒有阻止我點餐，也沒人限制我吃什麼，你們不要又易燃。」幽默呼應過去大眾愛開玩笑說，隨扈會限制她飲食的梗。

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貼文曝光後不到一天就收穫11萬人按讚，大批網友留言笑稱，「會用顏文字！太可愛了吧」、「為什麼她會知道怎麼打出這個顏文字 （｡ ́︿ ̀｡）」、「這次阻止小英的不是隨扈，是錢包（⁠・⁠∀⁠・⁠）」、「留友看小英忘了帶錢 （｡ ́︿ ̀｡）」、「（｡ ́︿ ̀｡）是想逼死誰！太可愛啦」、「留友看沒帶錢的總統」、「愛死（｡ ́︿ ̀｡）哈哈哈，不准裝無辜，一樣要付錢欸」、「不准再給我用顏文字！都七十歲的人了」。

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