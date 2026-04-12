中共開放上海、福建赴台個人遊 政院：「經貿武器化」統戰

行政院發言人李慧芝今日批評，過去經驗一再顯示，中共惠台措施只是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫做法。（資料照）

國民黨主席鄭麗文今日結束訪中行程返台，中共宣布「10項促進兩岸交流合作措施」，將推動恢復上海、福建省居民赴台個人旅遊。行政院發言人李慧芝今日批評，過去經驗一再顯示，這是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫做法。

中共台辦授權發布政策措施：一、探索建立國共兩黨常態化溝通機制。二、建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。三、推動福建沿海地區，同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋。四、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，支援金門共用廈門新機場。五、在堅持「九二共識」、反對「台獨」政治基礎上建立溝通機制，為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入中國提供便利。

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六、完善涉台漁業准入管理。七、為符合要求的台灣食品生產企業在中國註冊和台灣食品輸入中國提供便利。八、支持台灣中小微型企業開拓中國市場。九、台灣業者可以多種方式參與中國微短劇創作。十、推動恢復上海市及福建省居民赴台個人遊試點。

李慧芝指出，這次所謂「10項促進兩岸交流合作措施」，多數過去北京以各種莫須有理由「時開時禁」，造成我國產業及農漁民權益受害至深。過去的經驗一再顯示，這種具有高度不確定性與選擇性，例如隨時調整或中斷開放，或僅針對特定對象進行差別待遇，只是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫做法，國人及產業都看得很清楚。

李慧芝說，政府支持健康、有序並符合對等、尊嚴原則的兩岸交流，政府會就兩岸間各項往來事務進行整體風險評估與把關，確保各項交流安排，不會對我國經濟體質與產業結構造成衝擊。

李慧芝指出，至於所有涉及政府公權力項目，都應透過雙方政府就既有機制進行協商，並且不附帶任何政治前提，一切尊重市場機制及國際規範辦理。中國如也真正誠意一改過去以來的做法，在對等、尊嚴及可預期的基礎上，與台灣健康、有序互通，這才是兩岸間最好的互信建立方式。

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