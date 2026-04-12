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    首頁 > 政治

    鄭麗文再稱「鄭習會」是選舉大利多 賴瑞隆:交流不該有條件或前提

    2026/04/12 16:02 記者葛祐豪／高雄報導
    賴瑞隆認為這不是中國第一次在特定政黨拜訪下，發布惠台措施。（記者葛祐豪攝）

    賴瑞隆認為這不是中國第一次在特定政黨拜訪下，發布惠台措施。（記者葛祐豪攝）

    國民黨主席鄭麗文在「鄭習會」後，再次重申是選舉的大利多，且會化為選票；對此，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆認為，交流不是交換，不應該有條件或前提，這也不是中國第一次在特定政黨拜訪下，發布惠台措施。

    鄭習會已於10日落幕，鄭麗文在會後記者會宣稱，這是選舉的大利多，過去4個多月，百工百業來看她，大家都紛紛表達對兩岸和平交流的高度期待，不希望看到台灣下一代上戰場，「這些都會化為選舉的選票」。有兩件事情可以化為選票，第一是百工百業對兩岸交流的高度期待，第二是人民不希望台灣的下一代必須上戰場。

    對此，代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆表示，「我們一貫的立場很清楚，支持兩岸對等、健康、穩定的交流，但交流不是交換，不應該有條件或前提!」

    他說，「過去經驗告訴我們，帶有政治風險的經濟安排，都可能對產業造成不確定性」。因此，台灣更應持續強化自身產業競爭力、平衡國際市場布局，讓經濟發展建立在穩健、長久的基礎上。

    賴瑞隆說，尤其在國際情勢與地緣政治風險持續升高之際，強化台灣的國防能量與地方產業韌性，才是正辦。近年來，面對國際情勢的變化，最重要的還是把國家實力顧好、把人民生活顧好，這才是最務實、也最負責任的態度。

    賴瑞隆強調，其實這已經不是中國第一次在特定政黨的拜訪下發布惠台措施，但真正的交流涉及到全台灣人民的權利，期待兩岸可以透過公開、透明的管道，建立有序的發展。

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