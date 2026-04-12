鄭麗文想當主人邀習近平來台 官員酸：可安排習坐大巴給人拍

「鄭習會」引發網友不滿，中共總書記習近平和國民黨鄭麗文被改成「阿志頭」。（圖擷取自網路）

中共總書記習近平日前接見國民黨主席鄭麗文，中國官方安排鄭坐在公務巴士門口，遭台灣網友譏笑像「車掌小姐」，2人照片更被改成「阿志頭」。熟稔中共統戰的官員今日受訪大酸說，鄭麗文不是想當主人邀習近平來台，也可安排習坐在大巴士門口給人拍。

4月10日，習近平在北京人民大會堂與鄭麗文見面，此為時隔10年國共兩黨領導人再次會面。

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鄭麗文當天稱呼習近平為「尊敬的習近平總書記」，大讚在習近平領導下，讓中國實現完全脫貧。她聲稱，兩岸人民雖生活在不同制度當中，「但我們會相互尊重也要相向而行，衷心期盼將來有一天，有機會讓我當主人，在台灣歡迎習總書記和在座各位」。

對此，我官員質疑，鄭麗文主席去見習近平，全程只能坐大巴士，國民黨怎麼會接受這樣的安排？我們希望政黨的交流還是要有對等、尊嚴。

官員形容，鄭麗文還說她當主人，要邀請習近平來台灣，那就麻煩安排習近平坐大巴士，然後打車門讓媒體拍，看看之後會怎樣，「如果是習近平，他會接受嗎？」

中共安排國民黨主席鄭麗文搭乘公務巴士坐在車門口，前往人民大會堂進行「鄭習會」，更開放讓中共官媒拍攝。（圖擷取自微博）

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