中共「十大禮包」是毒藥！ 趙曉慧揭「這招」最陰險：直攻台灣人大腦

國民黨黨主席鄭麗文（左）與中國共產黨總書記習近平（右）10日於北京人民大會堂會面。（本報資料照，中國國民黨提供）

在「鄭習會」落幕後，中共今（12）日拋出10項「惠台」措施。作家趙曉慧對此分析，儘管內容混雜不少「老掉牙」承諾，但其統戰策略已進化至3.0版本，朝向「生活化、去政治化」轉型，對台灣社會極具殺傷力，特別是針對賴清德政府「朝小野大」的困局進行精準打擊。

趙曉慧在臉書發文表示，鄭習會送出的十項大禮包，雖然是新瓶裝老酒，混雜許多自2008年以來就反覆出現的「老掉牙」承諾，如直航、農產品輸入、九二共識等，但不可小覷，對台灣社會極富殺傷力。首先是影視戰場的「微短劇」，這是北京祭出的新招，首次明確提出支持台灣業者參與「微短劇」創作，堪稱是這十大禮包裡最陰險的毒招。TikTok、抖音的「微短劇」已成為成本低、傳播極快的洗腦工具。傳統電視劇在中國播出門檻極高且審查緩慢，微短劇則相對靈活，能更快速將對岸的「生活美好」與「兩岸親情」意象輸入台灣。

請繼續往下閱讀...

趙曉慧續指，台灣許多年輕創作者在本土缺乏資金，北京試圖用這類低門檻、高流量的產業鏈，吸引台灣文創青年「北漂」。這招最陰險的地方在於，微短劇多半透過境外平台（如 YouTube、TikTok、Reels）繞道回台灣，陸委會與文化部很難禁止台灣人去中國「打工」拍短劇，也難以完全封鎖這些短影音。這直接繞過了政府的國安防線，直達民眾手機，「微短劇」一集1到2分鐘，利用通勤、午休時間滲透台灣人的大腦。

至於金馬「四通」（通水、通電、通氣、通橋），以及「支持金門共用廈門新機場」，趙曉慧分析，廈門翔安機場即將完工，北京試圖透過「共用」來達成「金廈一體化」。這是基礎建設的深度融合，讓金門在物理機能上脫離台灣本土，直接對接福建。金廈海域的局勢緊繃，北京改採「軟硬兼施」，一邊強硬派出海警巡邏，一邊柔軟的開出「共用機場、通水通電」的利誘，弱化台灣人的防備意識。

此外，過去是「國共論壇」或隨機的會面，現在強調「常態化溝通機制」與「青年雙向交流機制化平台」。趙曉慧認為，這是企圖架空海基會，在民進黨執政且兩岸官方溝通斷絕的情況下，北京想在台灣內部建立一套地下政府溝通管道」。這對鄭麗文相當有利，如果她能拿到這個「常態化」的鑰匙，等於北京直接冊封她為「兩岸唯一合法窗口」，逼迫有求於大陸的台灣人（商人、台生）必須向鄭麗文靠攏。

她補充，過去統戰主打「買辦集團」或大企業，現在轉向「台灣中小微企業」與「小額商品交易」。因為大企業的目標太大，容易受到執政的民進黨政府監管，滲透台灣眾多的中小企業，對中國的依賴能夠更廣泛，把台灣的小商販納入大陸內需市場的一環，讓這群「社會基層力量」在政治立場上因為生計而轉向。此外，台灣的國旅內需市場不振，北京此次開放上海、福建居民赴台遊，對萎靡已久的飯店、餐飲與遊覽車業者來說，是期待已久的「及時雨」。

趙曉慧直言，這十項大禮包是針對賴清德執政的精準打擊。北京利用賴清德「朝小野大」的困局，看準立法院被藍白把持，透過與國民黨主席鄭麗文掛鉤，將這些政策轉化為立法院內的提案壓力，逼迫賴清德接受。當全球都在降低對中國的依賴與風險時，北京卻反向操作，用「更便利的註冊、更便捷的碼頭」，誘使台灣遠洋漁業與食品業跟中國深度綁定。

趙曉慧強調，「入島、入戶、入腦」這個老套用得更精準，利用微短劇、小微企業、金門用機場等工具，深入台灣社會的「生活細節場景」。以前北京的統戰伎倆與工具都很「高大上」，現在變成「生活小確幸」，這其實也是中國經濟實力衰退的表現。中國地方政府財政壓力巨大，已經沒有餘力像過去那樣大規模補貼台灣產業，現在這十大禮包裡的第五、七、八項，多半是「行政放權」，給予通關便利、註冊便利，而非直接掏錢買貨，這是一種「低成本、高宣傳」的策略。

趙曉慧提到，北京從「買下台灣」轉向「讓台灣寄生中國」，過去想靠收購大企業來控制台灣經濟，但在全球地緣政治防堵下（如投審會嚴查），這招行不通了。因此，北京轉向吸引中小微企業與個人，能讓有限的資金發揮更大的「生活滲透力」。比起枯燥的政治宣傳，北京透過短影音滲透台灣年輕人的生活模式，讓賴清德政府更難防範。

最後，她示警，一旦台灣人的生活用水電、搭的飛機都與對岸連結，政治立場就會不自覺向北京傾斜。面對習近平的統戰進化到3.0版本，朝向「生活化、細節化、去政治化」，這才是目前賴清德政府與台灣社會最需要警覺的，不能掉以輕心！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法