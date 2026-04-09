日華懇力推！台灣半導體紀錄片「造山者」 首登日本國會

《造山者－世紀的賭注》將於6月13日全台戲院上映。（牽猴子提供）

台灣首部深入記錄半導體產業發展史的紀錄片「造山者」，在日本友台議員團體「日華議員懇談會」的協助下，今天首度在日本國會播映，導演蕭菊貞表示，她和她的作品都是首次進入日本國會，她很高興能透過自己的作品，讓更多人認識台灣、並與世界有更多連結。她認為，這正是現在台灣最需要做的事情。

歷時5年拍攝的「造山者」，於2025年6月上映，在台灣締造了紀錄片票房前5名的佳績，目前已翻譯有英語、法語、義語、日語、韓語、西班牙語等6種外語，並在15國上映過。

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台灣靠自己努力 抬頭挺胸站出來

蕭菊貞表示，很多人看完後才知道，原來台灣這麼不容易，台灣人走到今天是這麼辛苦，背景是如此艱難。很多人被台灣人的勇氣打動，尤其在有台灣僑民的地方，幾乎大家都哭成一片。他們說，半世紀前台灣曾被國際社會放棄，但現在卻能靠自己的努力，在國際社會抬頭挺胸地站出來，這真的非常動人。

她並指出，現在有很多人都非常迫切地想認識台灣，想知道台灣這麼小的島是怎麼走到今天的位置。這部紀錄片的完成剛好在這個時機點，透過文化的力量，讓世界知道台灣在科技上是如何從零到一，再到世界第一。這一路絕對不是憑空而來，而是無數台灣人、科技界工程師以及政策努力，半個世紀以來像接力賽一樣累積出來的成果。

「造山者」本週登陸日本，預定在愛知、熊本和東京上映，而且在日華懇的協助下，首場於日本國會播出，這也是「造山者」首度在外國的國會中登場。雖然在日本國會開議中，仍吸引50多位跨黨派議員到場觀賞。

蕭菊貞表示，能在日本國會上映是一個很難得的文化突破，也是我們在外交上的突破，能有這樣的上映機會，真的非常感謝。

讓更多人認識台灣、與世界更多連結

日前才遭到中國列入制裁名單的日華懇會長古屋圭司，在致詞時自嘲剛受到中國的「榮譽制裁」，凸顯他即使中國施壓，但仍毫無畏懼在國會推出以台灣為主題的紀錄片。事實上，日華懇去年也協助「零日攻擊」在新宿上映，古屋表示，能夠在自己的國家製作以「台灣有事」為題材的電影，是非常有勇氣的行為。他也對於台灣長期面對中國威脅，已培養出相當成熟的媒體素養與防禦能力，感到印象深刻。

古屋表示，「造山者」的主題是半導體，台灣擁有台積電這樣的全球最大晶圓代工企業，如何在困難中一步步發展、由全民共同努力建立產業，他認為這是台灣另一種重要的實力。希望大家在觀賞後，也能在日本各地推廣，相信會大受歡迎。

駐日副代表蔡明耀也在開場前代讀駐日代表李逸洋的致詞，李逸洋表示，「造山者」呈現台積電的歷程與精神，期盼透過這部作品，讓日本各界更加理解台灣半導體產業及台積電，這將是一個極為珍貴的機會。

台灣半導體紀錄片「造山者」登陸日本，今天首場在日本國會上映，吸引眾多國會議員出席觀賞。（駐日特派員林翠儀攝）

紀錄片「造山者」導演蕭菊貞表示，她和她的作品都是首次進入日本國會，覺得很興奮也很感謝。（駐日特派員林翠儀攝）

協助「造山者」在日本國會上映的日華懇會長古屋圭司，致詞時還自嘲剛受到中國的「榮譽制裁」。（駐日特派員林翠儀攝）

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