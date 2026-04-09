統戰網紅來台喊「中國台灣」 陸委會：發現後會斷然處理

中國網紅「噠噠」來台旅遊拍片，過程中不斷稱「中國台灣」大吃台灣豆腐。（圖擷取自X）

中國統戰網紅「噠噠」（本名楊月）日前從泰國入境來台，發布影片刻意聲稱「中國台灣」、「中國台北」，移民署已禁止再入境。對於是否檢討審查機制？陸委會發言人梁文傑今表示，化名網紅申請入境是用真名，確實難以知道是否網紅，要在事前把這些人刪除是很困難的，但事後一旦發現就會斷然處理。

在抖音擁有230萬粉絲的網紅「噠噠」，近期發布來台旅遊影片，影片中她大吃台灣豆腐，向地勤、店員等人說話時，張口閉口要來上一句「中國台灣」。

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爭議的是，在台灣商店消費時，有店員阿姨詢問要「載具」嗎？「噠噠」表示聽不懂，對方向她解釋的時候，她莫名其妙說：「我不是外國人，我是中國人」。她接著又喊，「咱們都是一起的嘛，大陸和台灣對吧！」

對此，梁文傑在陸委會記者會指出，這位網紅不是用專業交流名義，而是以「短期商務事由」來台，前兩個禮拜跟大家報告過，徐春鶯那個案子的孫憲，也是用短期商務事由來台。

梁文傑談及，短期商務事由會用比較簡化、速度較快的程序，所以這部分可能會有漏網之魚。至於這位網紅，其實兩年多來有不少人是這樣，類似案例不少，但網路上名字全都是化名，例如「噠噠」之類的。

梁文傑坦言，這些化名網紅在申請入境時是用真名，確實有困難知道這個人到底是或不是網紅，要在事前把這些人刪除掉，這是很困難的，但事後一旦發現就會斷然處理。

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