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    首頁 > 政治

    習近平任內9次見KMT主席 官員籲鄭麗文喊出中華民國

    2026/04/07 08:23 記者陳鈺馥／台北報導
    國民黨主席鄭麗文應中國共產黨邀請，今日將率團訪中，預定在北京會見中共總書記習近平。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文應中國共產黨邀請，今日將率團訪中，預定在北京會見中共總書記習近平。（資料照）

    應中國共產黨邀請，國民黨主席鄭麗文今日將率團訪中，預定在北京會見中共總書記習近平。我官員批評，習近平上任以來9次會見國民黨現任、卸任或榮譽主席，中共聲稱兩岸同屬一中，對台政策從未改變，鄭麗文赴中行程根本換不來和平。此次行程全由國台辦一手主導，國民黨淪為中共統戰工具，毫無對等尊嚴可言，請鄭麗文見習近平時大聲說出「中華民國」。

    我官方掌握，習近平擔任中共領導人任內，9次會見國民黨現任或卸任主席。2013年2月「連習會」登場，習近平首度以總書記身分，會晤國民黨榮譽主席連戰。習宣稱要「促進兩岸和平統一」，連戰提出「一個中國、兩岸和平」；同年6月，習也會見國民黨榮譽主席吳伯雄，稱國共應堅持一中立場。

    此後，連戰不顧台灣社會反對，2014、2015、2018年均舉行「連習會」，甚至在抗戰勝利70週年赴天安門參加中共閱兵典禮；2015年，時任國民黨主席朱立倫訪中，國共兩黨高層進行「朱習會」，國民黨向習表明在「九二共識」基礎上盼能「加入亞投行」。

    2015年「馬習會」在新加坡舉行，馬英九、習近平兩人互稱「先生」，完全未提中華民國；2016年「洪習會」，時任國民黨主席洪秀柱提及簽署兩岸和平協議，稱「求一中原則之同，存一中涵義之異」；2024年「馬習二會」，習近平宣稱，兩岸制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實」。

    熟稔中共統戰的官員受訪表示，習近平擔任中共總書記任內，會見國民黨主席或榮譽主席或馬英九共9次，事實證明中共不會因為跟國民黨哪個人見面，而改變對台政策。台灣大多數人都支持和平，中共目的是要消滅中華民國、併吞台灣。

    官員批評，鄭麗文訪中行程由國台辦一手主導，台灣記者隨行須向國台辦報名，毫無對等尊嚴可言，國民黨方面完全就是在配合演出。台海戰爭的威脅是來自中國，妳竟然要求一個戰爭的威脅來源，認為見到習近平就能帶來和平，國民黨真的充滿天真和幻想。

    他強調，中共還在觀察鄭麗文的表現，有讓中共滿意的話，最後才會在北京安排習近平接見。政府希望國民黨去到北京，不要迎合中共的統戰敘事，不要掉入中共統戰分化的陷阱，鄭麗文若見到習近平應大聲說出中華民國，請中共正視中華民國存在的事實。

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