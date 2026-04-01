檢察官熱血論告全網瘋傳！ 柯文哲律師「忘情拍手」被抓包

台灣民眾黨創黨主席柯文哲與鄭深元律師（左）。（資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城弊案，台北地方法院上週一審宣判有罪，應柯庭審期間要求，台北地院昨日首開先例釋出該案法庭公播畫面，更意外產出不少「名場面」。其中，檢察官廖彥鈞一段感人至深的論告內容引發共鳴，就連柯文哲的辯護律師鄭深元也被鏡頭捕捉到「忘情拍手」。

台北地院3月31日釋出京華城案法庭公播畫面，在12月15日的「113年度金訴字第51號言詞辯論」法庭影片中，檢察官廖彥鈞在論告尾聲，以堅定的語氣分享自己的職業理想。他提到自己擔任國民法官專職檢察官3年的經歷，強調自己曾為無數被害人捍衛權益。

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廖彥鈞直言：「我們或許不像市長一樣位高權重，可以決定一個城市、一個國家的未來。但我作為一個基層檢察官，在工作崗位上努力做好，這就是職責。」他強調，「每一場審判都是追求公平正義必經的過程」。

最後他說，「我們擔心的不是10年後、20年後的事，我們擔心的是，此時此刻、從今往後我們的城市、我們的國家，永遠不要再有下一個比別人『更平等』的京華城案。」這段發言隨著公播畫面曝光，也掀起大批網友共鳴，直呼「這才叫公平正義與正氣凜然」。

不過，讓不少網友噴飯的畫面隨後出現。當廖彥鈞檢察官語畢，坐在被告席旁的柯文哲辯護律師鄭深元，疑似深受感動，竟不自覺地舉起手來「忘情拍手」。雖然只有短短幾秒，但隨即被眼尖網友截圖瘋傳。

網友紛紛留言笑虧，「拍到一半突然想到 啊! 我是被告律師 」、「講的真好，連鄭深元都忍不住拍手，心裡暗自叫好」、「超好笑，這個拍手很發自內心」、「那一段我也真的很想拍手」、「我看根本都是來臥底的吧」、「坐在他旁邊的被告情何以堪」、「笑的是他，拍手的也是他，阿伯身邊超多間諜、危機四伏」。

眼尖網友發現，當廖彥鈞檢察官語畢，柯文哲的辯護律師鄭深元忍不住拍手。（本報合成，擷取自台北地院YT）

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