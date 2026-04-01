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    首頁 > 政治

    自爆恐遭停權失參選資格 賴苡任諷黃子哲「可以直接被提名」

    2026/04/01 10:35 記者董冠怡／台北報導
    國民黨籍台北市議員北投、士林擬參選人賴苡任。（資料照）

    國民黨籍台北市議員北投、士林擬參選人賴苡任。（資料照）

    國民黨籍台北市議員北投、士林擬參選人賴苡任在臉書發文表示，台北市黨部紀律委員會近日重新召開他的考紀案，他卻未獲通知；而會議決議建議中央將他停權3個月，代表他可能會被停權、剝奪參選資格，抱怨自身初選資格審查合格，卻遭跟競爭對手黃子哲「關係匪淺」的審查委員陳啓宏否決，並以「有人可以直接被提名」暗諷。黃子哲回應，不認識陳，賴的指控完全沒有提出任何證據。

    賴苡任表示，市黨部紀律委員會近日重新召開他的考紀案，他昨天才知且未被找去說明。「在某些人士的強力施壓及運作」下，市黨部在「同樣基礎、同樣事證、同樣案件」情況，推翻原本「沒有違反黨紀」的決議，建議中央將他停權3個月。

    賴苡任指出，此舉代表他未來可能會被停權，剝奪參選資格，「有人可以直接被提名，如他所願」，也早有耳聞「保蕭拔賴」，如果蕭敬嚴保不住，要拿他「一命換一命」。

    此外，他提到，初選資格審查全部合格，然「審查委員陳啟宏一個人就可以決定『不同意』！我就沒資格選了。」聽說陳跟黃子哲「關係匪淺」，以及為何自己不符「新人條件」，是否需要出面說明？「我的猜想是，一開始就沒有要讓我選了，管你是不是新人」。

    記者詢問黃子哲與陳啓宏的關係，以及對「保蕭拔賴」的看法，黃子哲回應，不認識陳啟宏，賴苡任的指控完全沒有提出任何證據，並指有看到網友留言賴洩漏個資，恐有觸法或違紀之虞，強調考紀會對他有什麼處分，「我到現在毫無所悉」，但充分尊重，也應由考紀會說明，無法越俎代庖 ，「正義也許會遲來，但不會不到」。

    市黨部先前曾說，考紀委員會議中，考紀委員充分討論，認為賴苡任言行對黨的形象已造成傷害，由於案件內容複雜，決議提請中央考紀委員會檢視其媒體言論等作出適當處分。

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