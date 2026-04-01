李貞秀嗆「柯文哲叫我退」才辭 潘俊霖：他都透過別人動手啦

中配李貞秀。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，除了國籍疑雲，還有爆料新竹市長高虹安收了前黨主席柯文哲的錢、收集身分證卻未成立協會等風波，近日傳出黨內將移送議處，民眾黨中評會希望她「知所進退」，反被李貞秀怒嗆「除非柯文哲叫我退」否則一定做滿2年，揚言若被除名，將去法院提告。對此，前柯文哲攝影官潘俊霖說，柯文哲不會自己開口，「他都是透過別人開除的啦」。

有報導指稱，民眾黨中評會3月30下午開會，邀李貞秀親自到場說明，當天第1位發言的中評委要李貞秀「知所進退」，不曉得李貞秀是不是沒聽清楚，第2位發言的中評委明白表達「那你可不可以自己辭職，告發內政部長劉世芳瀆職後就順勢下台」、「別造成大家困擾」等言論，李貞秀就直言「不可能」、「我現在不是辭職的時候」，而且李貞秀曾說過「除非柯文哲叫我退」，否則會做滿2年。

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潘俊霖在臉書PO文表示，他只想問，「之前我發文時那些來幫李貞秀護航的你們怎麼想，換我這個前輩教你一下啦」，柯文哲「不會自己開口，他都是透過別人開除的啦」。

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