小鄉鎮大手筆！彰化花壇擬每人6000元紓困金 最快5月發放

彰化縣花壇鄉擬發6000元紓困金共2.5億，一旦審議通過最快5月發放。（翻攝花壇鄉公所官方臉書）

彰化縣花壇鄉公所日前同意鄉代會提案建議，擬發放4.2萬名鄉民每人振興經濟紓困金6000元，預計發放2.5億元，此案近日內將由鄉代會審議，若審議通過即確定發放。參選鄉長的國民黨鄉代翁啟祐表示「沒意外應會通過」，同黨另一位鄉長參選人、鄉代會主席沈文盛則說，若順利最快5月即可發放；民進黨鄉長參選人葉繼元則強調，不影響財源與地方建設下，他樂觀其成。

花壇鄉代會臨時會日前通過鄉代臨時動議案，建議鄉公所發放振興經濟紓困金每人1萬元給鄉民，以促進地方發展並落實照顧鄉民福祉。鄉公所經審酌整體財政狀況、年度預算規模等項目認為可行，擬規劃振興經濟紓困金發放作業，研議每人發放6000元。以花壇鄉4.2萬人口計算，發放金額約2.5億元。

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鄉公所對於今年3月1日前設籍花壇鄉居民發給每人6000元，以促進地方消費及活絡基層經濟，特制定「花壇鄉因應美伊戰爭引發國際情勢變化穩定民生韌性措施振興經濟金自治條例」。鄉代會主席沈文盛表示，鄉代會最近將開臨時會審議此案，「通過可能性很高」；對於地方傳言有選舉考量，他駁斥說，寧願當選鄉長後能有這筆錢可以運用來建設地方，絕無選舉考量。

鄉代翁啟祐指出，只要不要舉債、負債秉持還稅於民的立場，他會贊成支持；由於即將進行審議，他對於審議結果高度樂觀，「發放的機率應該有9成」；民進黨鄉長參選人葉繼元則說，年底選舉在即，此時發錢時機敏感，但若能因此帶動地方經濟，他樂觀其成。

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