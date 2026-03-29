竹市香山區6議員皆拚連任 白營內鬥拚突破難度高

新竹市香山區的6名議員都表態要拚連任，而想插旗的民眾黨又出現內鬥競爭，想突破重圍搶席次難度高。（記者洪美秀攝）

新竹市香山區（第5選區）年底第12屆議員選舉應選6席，現任議員林盈徹、廖子齊、陳慶齡、陳啟源和吳國寶、鄭成光都表態要尋求連任，而代表民眾黨參選的葉國文本屆以3518票，飲恨成落選頭，此次再披白營戰袍第3度參選，卻又遭逢原是民眾黨籍樹下里長蔡志堅退黨參選的挑戰，白營想在香山突破重圍，有一定難度。

今年初民眾黨籍樹下里長蔡志堅宣布退出民眾黨，且要投入香山區市議員選舉，震撼地方。而確定獲民眾黨提名的葉國文年底將第3度挑戰香山區議員選舉，在現任6名議員都尋求連任狀況下，白營又出現內鬥與競爭，除衝擊民眾黨香山區選情，白營想在香山搶攻席次恐怕不容易。

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現任6名議員中，國民黨陳慶齡是黨團總召，又與市長高虹安友好，聲量不小；而民進黨籍「香山大耳朵」林盈徹，本屆拿下8432票第一高票數，將持續拚連任衝高票數；時代力量「香山女兒」廖子齊以高學歷、理性問政獲肯定，都展現政黨底氣。香山區無黨籍議員吳國寶、陳啟源及締造11連霸紀錄的前議長鄭成光，3人都表態爭取連任，也都各擁支持者，新人或民眾黨想在香山區突破重圍，難度不小。

最後第12屆市議員選舉第6選區（平地原住民）應選1席，現任議員林慈愛無懸念要爭取連任，但因林慈愛已退出國民黨，恐面臨國民黨有意參選者的挑戰，而第12屆議員選舉新增1席山地原住民議員席次，也會出現新人爭搶新席次的精采局面。

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