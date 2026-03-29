對美軍購案卡在立院 趙少康：要怪川普沒給發價書

前中廣董事長趙少康（中）批評軍購案未通過應該去怪民進黨、怪川普，快點把發價書發出來。（記者蔡愷恆攝）

台灣對美國增購「海馬士多管火箭飛彈系統」，首期款項將到期，卻仍遭在野質疑軍購案，副總統蕭美琴昨更呼籲立院儘速通過軍購案。前中廣董事長趙少康直批，「你沒發價書我怎麼支持？到底是誰在怕川普？現在因為戰爭延誤了發價書，怎麼能怪國民黨？」他說，應該去怪民進黨、怪川普，快點把發價書發出來，一來就通過嘛。

趙少康說，關於軍購預算，只要美國發出發價書（LOA），美國國會和政府都通過了，我們就支持。美國審查過了，一方面我們付保護費交朋友，一方面我們也確實需要這些武器。你沒發價書我怎麼支持？到底是誰在怕川普？現在因為戰爭延誤了發價書，怎麼能怪國民黨？應該去怪民進黨、怪川普，快點把發價書發出來，一來我們就通過嘛。

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趙少康強調，他還是主張馬英九時期的「親美、合中、友日」，這是國民黨的政策。美國、中國、日本對台灣都很重要，為什麼要分親誰？就像父母問小孩喜歡爸爸還是媽媽，這很無聊。他說：「我喜歡美國，我在美國受教育，美國人對我很好，但中國是很大的市場，離我們這麼近，如果打起來台灣會遭殃。所以每邊都要親、都要合。」

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