黃國昌揪小草上凱道施壓司法 黃帝穎：反而害慘柯文哲二審

黃帝穎指出，黃國昌因不滿柯文哲遭一審判刑17年，動員民眾黨黨公職及支持者上凱道，但這只是滿足少數人政治私利，反害慘柯文哲二審。（資料照）

民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉入京華城案宣判後，民眾黨主席黃國昌稱柯案是政治判決，號召小草29日上凱道，國民黨更有20名立委要到場聲援。律師黃帝穎指出，藍白上凱道痛批司法判決是公然政治干預司法，簡直是民主之恥，更害慘柯文哲上訴二審。

黃帝穎指出，黃國昌因不滿柯文哲遭一審判刑17年，動員民眾黨黨公職及支持者上凱道，但這只是滿足少數人政治私利，反害慘柯文哲二審。黃帝穎表示．黃國昌將司法獨立審判「賴給清德」，完全是罔顧「4大事實」，包括國民黨議員鍾小平告發柯文哲圖利；國民黨議員游淑慧擔任京華城調查小組召集人，提供資料給檢調；蔣萬安市府配合檢方偵辦京華城案；郝龍斌是首位在媒體指控柯文哲京華城案違法的國民黨大咖。

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黃帝穎強調，從實務上來看，若司法官遇到政治干預就因此退縮而不依法行事，就會被認為這位司法官可接受政治干預、可以接受關說或施壓有效，官聲從此狼藉。因此司法官遇到政治干預，大多挺直腰桿捍衛法治，從柯文哲在北院的多次羈押庭裁定羈押、黃國昌在裁押前多次聚眾包圍北檢北院都無用來看，由此可見司法不接受政治干預。

黃帝穎提到，柯文哲已揚言上訴二審，但二審法官看到藍白聚眾施壓司法，在目前司法實務氛圍，就更不可能接受藍白政治干預，更不敢無視朱亞虎認罪行賄、彭振聲認罪圖利等明確罪證，黃國昌不滿法院判決在凱道聚眾，反害慘柯文哲二審。

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