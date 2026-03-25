「支持」李貞秀在立院鬧下去 許美華：惡人自有天收！

李貞秀爆破自家人掀熱議。（資料照，記者塗建榮攝）

民眾黨中配「立委」李貞秀近日爆料，新竹市長高虹安拿了前主席柯文哲700萬，引發輿論譁然，民眾黨內部不少人紛紛開砲，小草也氣炸要求李貞秀「滾蛋」。對此，反紫光奇遊團成員許美華嘲諷，她非常「支持」李貞秀繼續待在立法院鬧下去，因為她相信「惡人自有天收」！

許美華24日晚間在臉書發文，「因為民眾黨的中國人立委李貞秀到處高調開戰場，民眾黨的政治鬧劇，已經好笑到一個荒謬的地步。昨天先是李貞秀在立法院，神情輕蔑的嘲笑國民黨市議員鍾小平是狗（dog），只因為鍾小平舉證有認識的中配成功放棄了中國國籍，李貞秀不是做不到、而是不願意。結果鍾小平態度溫和克制的回應「你把人當狗，我把狗當人」，還意外被證實他一直是愛狗人士；對照李貞秀的囂張氣焰，鍾小平瞬間獲頒『好人卡』。」

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「李貞秀昨晚開直播更是斷開鎖鏈，直接對同黨的高虹安開槍，説她拿了民眾黨700萬，還加碼說柯文哲這裡收幾百萬、那裡又收幾百萬，大概是覺得即將一審宣判的柯文哲還不夠慘。然後，今天一大早民眾黨就炸開了。高虹安火大回應絕沒拿700萬，黨內其他人也臉色難看的『拜託』她克制，不要害到其他人，『年底你不用選，我們還要選』。」

許美華接著說：「雖然李貞秀一早醒來發現捅了馬蜂窩、歹誌大條而趕緊對外道歉，但是，李貞秀從上任前就從來沒有要對台灣人客氣的態度，還是一路告訴了我們很多事。為什麼李貞秀不願放棄中國國籍，還敢這麼高調、大聲的在立法院行走？昨天更直接嘲諷說出國籍真相的鍾小平『就是一條狗』？」她的用意，就是要讓台灣國會出現中國人立委，證明兩岸同屬一中、屬於一個國家；既然兩岸是同一國，當然就沒有什麼放棄國籍的問題。」

「柯文哲一路護航李貞秀、開嗆賴清德說清楚的態度，也是為了強化兩岸一國的論述。有沒有發現一件事？同樣是民眾黨，來自越南的前火龍果立委，雖然質詢發言經常讓人『蛤？』，但她至少維持基本禮貌，不致讓人反感（而且她有放棄越南國籍）。但是，不管是中國人立委李貞秀，或是之前曾被民眾黨列入不分區，才剛因為受中共指示介入選舉、而被檢方以反滲透法起訴的中配徐春鶯，面對台灣人的態度都很高傲強硬，連白黨教主柯文哲見到她們都要禮讓三分。」

「李貞秀、徐春鷹的高調氣焰，那是一種上對下的態度展現，那是『我是祖國大中國、你們只是小小台灣省』的睥睨不屑。就像幾年前在WHA會議上，台灣想用觀察員身分出席，中國代表對台灣的態度『早就給拒絕了』、『誰理你們啊』……台灣政壇從來不缺鬧劇，最近更是。真的要謝謝民眾黨，又讓台灣人看清楚好多事。尤其是鍾小平只是說出李貞秀不想聽的事實，就被罵成一條狗，國民黨人真的應該好好想想，萬一未來台灣真的被中國『捅』了，這就是你們以後被對待的方式，你們真的要想清楚啊！」

最後許美華笑稱，「不過，我是蠻支持民眾黨繼續讓李貞秀在立法院鬧下去。今天有份最新民調，有68.6%、將近7成的台灣人認為李貞秀沒資格當立委。而且，這已經不是第一個結果類似的民調了。李貞秀在立法院鬧愈久，對民眾黨的年底選舉支持度愈不利。台灣人也不用著急，惡人自有天收。」

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