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    首頁 > 政治

    中配徐春鶯涉《反滲透法》遭起訴 張育萌轟：黃國昌和柯文哲別再躲

    2026/03/24 21:58 即時新聞／綜合報導
    徐春鶯被檢方以《反滲透法》等4罪起訴。（資料照）

    徐春鶯被檢方以《反滲透法》等4罪起訴。（資料照）

    曾任台灣民眾黨新住民委員會主委、一度列民眾黨不分區立委安全名單的中配徐春鶯，今天（24日）被檢方以《反滲透法》、《銀行法》、《刑法》偽造文書和詐欺取財等4罪起訴。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，徐春鶯涉嫌長期向中共回報台灣政治情報，還偽造資料幫中國統戰人士來台灣。當時，徐春鶯就是民眾黨新住民委員會主委，怒轟，「黃國昌和柯文哲不要再躲」。

    張育萌在臉書發文表示，新北地檢署發現，徐春鶯透過「海峽兩岸婚姻家庭服務中心」建立管道，長期跟服務中心主任楊文濤聯繫，而這個「服務中心」是中國民政部轄下的機構，同時還跟「上海市委會祖國和平統一促進委員會」的副主任孫憲往來。她長期向楊文濤、孫憲這些中國官方人物，回報台灣的政治人物、政黨動態和中配社群的言論、活動情形。

    張育萌指出，檢方再查出，有中國統戰組織的人來台灣。徐春鶯和羅姓友人明知道對方有政治性的身分，卻還是用「集智有限股份公司」的名義，幫這位統戰組織的人偽造申請，填寫不實內容，讓他來台灣從事「商務活動」。去年10月，成功讓統戰人士取得入境許可，進入台灣。

    張育萌續指，總統大選期間，徐春鶯涉嫌觸犯《反滲透法》，當時徐春鶯還是民眾黨的「新住民委員會」主委，甚至一度要被列進民眾黨不分區的安全名單，最後是因為徐春鶯說自己「婉拒」才不了了之。

    他怒批，民眾黨不要再切割了，台灣有非常多認真工作、為台灣付出的新住民。是民眾黨自己在茫茫人海中，要找不知道哪來的徐春鶯，從頭到尾沒人逼你們。結果現在出事，黃國昌和柯文哲躲得比誰都快，只有用民眾黨的名義，發聲明說「再次重演如京華城案編故事、寫科幻小說羅織入罪之醜陋手段。

    他也質疑黃國昌和柯文哲，「徐春鶯有沒有跟『海峽兩岸婚姻家庭服務中心』互動？有沒有跟楊文濤和孫憲聯繫嘛？有沒有幫中國人申請入境許可？」如果什麼答不出來，或所有答案都是「我不知道」，那才像是京華城翻版，敢做不敢當。

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