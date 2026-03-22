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    首頁 > 政治

    賴清德鬆口評估重啟核二、核三 李四川：安全無虞才是前提

    2026/03/22 10:37 記者羅國嘉／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川表示，電力穩定攸關百工百業，核電是否重啟首要前提仍是「安全再安全」，並質疑相關安全評估與核廢料處理是否已完整檢討，強調若能確保安全，核電也是可行的能源選項之一。（記者羅國嘉攝）

    國民黨新北市長參選人李四川表示，電力穩定攸關百工百業，核電是否重啟首要前提仍是「安全再安全」，並質疑相關安全評估與核廢料處理是否已完整檢討，強調若能確保安全，核電也是可行的能源選項之一。（記者羅國嘉攝）

    總統賴清德昨在公開場合首度鬆口，針對核能發展，將評估核二廠、核三廠重啟，月底把計畫送核安會審議。國民黨新北市長參選人李四川表示，電力穩定攸關百工百業，核電是否重啟首要前提仍是「安全再安全」，並質疑相關安全評估與核廢料處理是否已完整檢討，強調若能確保安全，核電也是可行的能源選項之一。

    李四川上午出席「2026年樹林棋藝盃全國圍棋公開賽」，會後接受媒體聯訪。針對賴清德將重啟核二、核三廠，外界質疑綠營態度轉變，但北海岸民眾疑似有民眾反對，李四川指出，我是學電機的，對核電與供電有專業了解。百工百業最重要的是電力穩定。

    李四川提到，對於設廠要不要用核電本身上的狀況，第1個考量一定是安全再安全，民進黨過去反對，現在態度轉變，是否已針對安全顧慮做完整評估與檢討？包括核廢料處理是否完善？供電穩定是全民期待，如果安全能確保，核電也是能源選項之一。

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