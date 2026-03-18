角逐嘉義市長爭取藍白合 翁壽良「改變，前進」宣傳車啟動

國民黨嘉義市長參選人翁壽良（左四）日前與黨籍市議員合照。（國民黨嘉市黨部提供）

為爭取代表藍白出線，問鼎年底嘉義市百里侯，國民黨提名市長參選人翁壽良今（18）日在市黨部正式啟動競選宣傳車，深入各里鄰社區向鄉親問候致意，爭取支持。

國民黨、民眾黨兩黨初步共識在3月底完成藍、白兩位參選人全民調，共推嘉義市長最強人選，國民黨提名醫師翁壽良，民眾黨則是提名前立委張啟楷。民進黨方面則是由立委王美惠角逐市長選戰。

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隨著藍白全民調即將展開，翁壽良今日在市黨部由黨部主委蔡明顯與支持者陪同下，正式啟動「改變，前進，心嘉義」競選宣傳車，宣傳車播放競選理念與口號，希望讓更多鄉親了解他參選的初衷與願景。

翁壽良表示，投入市長選舉，希望把醫師「對症下藥、預防醫學」的精神帶入市政治理，讓城市治理更精準、更有效率。

他提出「嘉義升級、醫者守護」的城市願景，並規劃以醫者施政理念推動四大城市發展方向，包括精準交通、全齡健康、產業強心以及透明治理。

翁壽良認為，嘉義必須打造讓年輕人願意留下來發展的城市，未來將結合嘉義醫療優勢，推動健康產業、生醫科技與銀髮產業發展，同時協助傳統商圈老店數位轉型，讓城市經濟更具活力。

國民黨提名嘉義市長參選人翁壽良今日在市黨部正式啟動競選宣傳車。（國民黨嘉市黨部提供）

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