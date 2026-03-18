國合會與中美洲銀行在貝里斯開展融資合作 助友邦強化基建

國合會與貝里斯簽署「Philip Goldson公路擴建整建計畫」貸款協議，是國合會與中美洲銀行（CABEI）在貝里斯的首宗合作融資案。（國合會提供）

國合會秘書長黃玉霖出訪貝里斯，3月16日在貝里斯總理府，與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）及美洲開發銀行（IDB）集團駐貝里斯代表卡菈．岡薩雷斯（Karla González）共同簽署「貝里斯促進勞動力參與及就業計畫」貸款合約及協調協議，三方將合作強化貝里斯就業服務體系。台貝雙方同日也簽署「Philip Goldson公路擴建整建計畫」貸款協議，進一步強化該國交通基礎建設，也是國合會與中美洲銀行（CABEI）在貝里斯的首宗合作融資案。

國合會說明，簽約儀式上，我國駐貝里斯大使館代辦黃峻昇參事，以及貝里斯移民勞工暨治理部部長Kareem Musa、基礎建設發展暨住宅部部長Julius Espat及經濟轉型部次長Carlos Pol等多名部會首長出席觀禮見證。

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黃玉霖於簽約儀式致詞表示，透過協助更多人進入勞動市場，將有助於促進貝里斯經濟發展，支持其邁向更具包容性的成長。

國合會指出，貝里斯勞動市場在新冠疫情後雖迅速復甦，但企業仍普遍面臨勞動力短缺的挑戰，尤其是在需要較高技能及新興的產業領域，如旅遊業、商業流程外包（BPO）、綠色及藍色經濟，以及資通訊產業等，長期恐影響貝國經濟成長動能。

國合會與IDB合作推動的「貝里斯促進勞動力參與及就業計畫」，將導入數位工具強化就業服務，並為婦女、青年及移民等就業弱勢族群提供支持措施，同時提供符合雇主需求、以市場導向為基礎的技能培訓，計畫預計培訓2360名技術人力，將由超過2萬名求職者受惠。

同日簽屬貸款協議的「Philip Goldson公路擴建整建計畫」，計畫完成後將提升道路安全、縮短交通時間，同時改善排水設施，進一步強化公路面對氣候變遷的韌性。

布里仙紐表示，這兩項計畫體現貝國政府致力強化實體及人力基礎建設的承諾，並代表貝里斯政府與人民，對國合會及台灣長期支持貝里斯發展表示感謝，亦盼延續夥伴關係，建設更具連結性、韌性且繁榮的貝里斯。

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