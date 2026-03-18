若沒擋下服貿？318學運12週年 「紫光吞台積電」恐怖平行時空曝

太陽花學運成功阻止了服貿協議，改變了中國和國民黨對兩岸交流的進程，更打破國民黨買辦集團對兩岸交流利益的壟斷。（資料照）

如果12年前的太陽花學運失敗了，這座島嶼會變成什麼模樣？當年衝進立法院的「黑色島國青年陣線」成員陳廷豪與友人推出架空小說《沒有花開的春天》，虛構一個服貿過關、中國紫光集團成功吞併台灣半導體的恐怖平行時空，透過一名當年衝立法院未果的大學生「陳維寧」的視角，走過經濟深度嵌入中國的12年歲月，極具既視感的劇情讓網友直呼「背脊發涼」。

2014年，黑色島國青年陣線成員陳廷豪、林飛帆、陳為廷、魏揚等人與數百名學生突破立法院警力，佔領立法院議場長達23天，成功擋下《海峽兩岸服務貿易協議》；12年後的今天，陳廷豪推出小說《沒有花開的春天》，以「學運失敗」為前提，打造出一個令人窒息的平行時空。

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3月17日首波刊載的楔子與第1章的〈收購〉，就讓許多台灣人背脊發涼。主角「陳維寧」站在2026年的青島東路上，看見立法院門口立著簡體字石碑「兩岸融合示範基地」。在這個世界裡，當年的學生被催淚瓦斯擊退，服貿隔天三讀通過；隨後，中國紫光集團董事長趙偉國帶著北京的資金長驅直入，接連買下矽品、南茂、力成，甚至逼迫聯發科合資、取得台積電資產。

現實中，趙偉國當年曾狂言「因為我錢多」，但這些併購案全被台灣擋下，紫光集團更在2021年破產重整，負債逾527億人民幣。對照如今台積電市值突破2兆美元、全球排名第6的榮景，小說中台灣半導體產業被綁上中國「失速列車」的慘況，不僅讓台灣在全球AI革命中缺席，更可能迎來可怕的失業潮。

此外，近日社群上出現一波明顯有協同操作的大量可疑帳號，透過AI短影音及斷章取義的手法，試圖將318學運抹黑為「鬧劇」，藉此淡化台灣人的歷史記憶。面對這波記憶攻防，陳廷豪與友人沒有悲情控訴、沒有逐條反駁，而是借鏡當紅影劇的「多重宇宙」敘事手法，讓讀者跟著主角走進那個「失敗的台灣」。

陳廷豪讓讀者不必讀懂64項服貿開放條款，也不需了解國際政治學，只要跟著主角走進那個「失敗的台灣」，就能親身體會那一年台灣人的共同選擇為何如此重要。陳廷豪透露，後續章節中，台灣將面臨美中貿易戰的夾擊、COVID-19 疫情下的人命代價，以及經濟崩潰的社會慘況，他預告：「後面的章節會更痛。因為這樣的過程不只是經濟，甚至還有人命。」

陳廷豪表示，寫這本書的動機很簡單，12年過去，許多年輕人已不清楚318的意義。「如果那一夜我們沒有成功，台灣人沒有足夠的自信和勇敢做出選擇，今天的台灣又會何去何從？」他期盼透過這部小說，讓太陽花不再只是12年前的新聞事件，而是讓大家明白當年做對了選擇，進而更加珍惜現在的台灣。

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