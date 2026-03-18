文總更名變Taiwan！ 國台辦怒嗆「去中華化」鬧劇沒前途

國台辦發言人陳斌華。（翻攝直播）

中華文化總會17日召開會員大會完成更名程序，將英文名稱改為「National Cultural Association of Taiwan（簡稱NCAT）」。中國國台辦發言人陳斌華今日嗆聲說，「民進黨當局」在文化領域變本加厲「去中國化」，操弄去中華化的一齣鬧劇，必將遭到全體中華兒女堅決反對，絕對是沒有前途的。

陳斌華聲稱，泱泱中華，歷史何其悠久，文明何其博大，綿延不斷生生不息的中華文化是兩岸同胞的共同精神家園和精神命脈，維繫民族情感、凝聚民族認同的堅固紐帶。

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陳斌華批評，台灣中華文化總會更名是「民進黨當局」在文化領域變本加厲「去中國化」，操弄去中華化的一齣鬧劇，本質是妄圖割斷兩岸同根同源的文化血脈，製造台灣文化獨立於祖宗中華文化的虛假敘事，是典型的作賊心虛，妄圖偷偷摸摸一步步掏空中華內涵，為台獨分裂圖謀鋪路，「我們對此堅決反對」。

陳斌華說，台灣文化的根之於中華文化，這是基本事實，也是廣大台灣同胞的集體共識，不容竄改和否認，任何藉更名搞台獨分裂，企圖割裂民族根脈的做法，都違背民意潮流，傷害民族感情，必將遭到全體中華兒女堅決反對，絕對是沒有前途的。

文化總會昨日強調，文總原英文名稱為General Association of Chinese Culture（簡稱GACC），近年隨著文總積極推動國際文化交流與合作，團隊及會員成員在海外參展、訪問時，經常被詢問英文名稱使用「Chinese」而非「Taiwan」的原因，因此調整名稱以更清楚呈現台灣文化定位的討論，逐步在組織內展開。

文總說明，去年2月召開的第九屆第一次會員大會，就有委員在臨時動議提出「中華文化總會」名稱可能造成混淆的問題並進行討論；同年12月經執行委員會與諮議委員會開會後決議，先行調整英文名稱，以「Taiwan」作為對外呈現。

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