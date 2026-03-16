為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台南市長選戰民調 謝龍介支持者15％轉向陳亭妃

    2026/03/16 23:31 記者王姝琇／台南報導
    台南市長選舉民進黨陳亭妃（左）對戰國民黨謝龍介（右）。（資料照）

    台南市長選舉民進黨陳亭妃（左）對戰國民黨謝龍介（右）。（資料照）

    台南市長選戰開打，民進黨立委陳亭妃對戰國民黨立委謝龍介，兩人第6度交手。TVBS民意調查中心今發布最新民調顯示，有82％市民表示會去投票，有投票意願選民，陳亭妃支持度高達53％，領先謝龍介的30％。

    民調交叉分析顯示，陳亭妃在各年齡層支持度都勝過謝龍介，其中30至39歲青壯年選民中獲得高達61％的支持度，明顯優於謝龍介的22％。而50至59歲則是兩人差距最小的年齡層，陳亭妃獲得46％支持、謝龍介為39％。

    地區方面，在陳亭妃的立委選區「安南北區」，其支持度衝上62％，謝龍介僅獲26％，兩人差距高達36％。另，在2022年台南市長選舉中，原本投給謝龍介的選民中，有79％將繼續支持他，但有15％表示將轉向支持陳亭妃，成關注焦點之一。

    在參選人喜好度方面，56％的台南市民表示喜歡陳亭妃，僅15％表示不喜歡；對謝龍介表示喜歡的市民為38％，但表示不喜歡者達35％，顯示市民對謝龍介的整體看法較為分歧。

    本次民調由TVBS民意調查中心於2026年3月9日至12日晚間18：30至22：00進行，調查採用市內電話號碼後四碼電腦隨機抽樣，並由人員進行電話訪問，調查共成功訪問有效樣本1052位20歲以上台南市民，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％內，所有資料均依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播