台南市長選戰民調 謝龍介支持者15％轉向陳亭妃

台南市長選舉民進黨陳亭妃（左）對戰國民黨謝龍介（右）。（資料照）

台南市長選戰開打，民進黨立委陳亭妃對戰國民黨立委謝龍介，兩人第6度交手。TVBS民意調查中心今發布最新民調顯示，有82％市民表示會去投票，有投票意願選民，陳亭妃支持度高達53％，領先謝龍介的30％。

民調交叉分析顯示，陳亭妃在各年齡層支持度都勝過謝龍介，其中30至39歲青壯年選民中獲得高達61％的支持度，明顯優於謝龍介的22％。而50至59歲則是兩人差距最小的年齡層，陳亭妃獲得46％支持、謝龍介為39％。

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地區方面，在陳亭妃的立委選區「安南北區」，其支持度衝上62％，謝龍介僅獲26％，兩人差距高達36％。另，在2022年台南市長選舉中，原本投給謝龍介的選民中，有79％將繼續支持他，但有15％表示將轉向支持陳亭妃，成關注焦點之一。

在參選人喜好度方面，56％的台南市民表示喜歡陳亭妃，僅15％表示不喜歡；對謝龍介表示喜歡的市民為38％，但表示不喜歡者達35％，顯示市民對謝龍介的整體看法較為分歧。

本次民調由TVBS民意調查中心於2026年3月9日至12日晚間18：30至22：00進行，調查採用市內電話號碼後四碼電腦隨機抽樣，並由人員進行電話訪問，調查共成功訪問有效樣本1052位20歲以上台南市民，在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0％內，所有資料均依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。

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