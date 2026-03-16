柯文哲若解除境管赴日而且還落跑 馮光遠：反而是「好事」！

柯文哲想以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，申請解除境管赴日。（資料照）

京華城案一審將於26日宣判，但前民眾黨主席柯文哲卻想以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，申請解除境管赴日，引發輿論砲轟。不過作家馮光遠認為，如果柯文哲獲准去日本，而且還真的落跑，其實反而是件「好事」！

馮光遠近日在臉書發文，「這一陣子，大家對柯文哲想申請赴日參加他兒子博士班畢業典禮之事，頗有意見。反對解除境管者聲音較大，主要論點都是怕他棄保潛逃；贊成者如果不是柯粉的話，主要還是從人權觀點出發，意思是，他的說謊紀錄在台灣政客裡頭，的確可列為『台灣之最』，可是，總要給他一絲絲『也有誠實一次』的機會吧？」

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他接著說：「我是一個從2014年就紀錄在案的『柯黑』，所以朋友問我意見，都覺得我會站在反對他去日本的一方。錯，這次我不但贊成他與陳佩琪去日本參加兒子的畢業典禮，而且相信他會按照規定回國，不過，批准他去日本，應該要有附帶條件，就是，他必須『自願透明』。」

「所謂『自願透明』就是說，這個人因為紀錄太壞，品格太差，他不值得大家的信任；因為他沒有一丁點拿得出來的『擔保品』，所以，他應該主動秀出他覺得可以讓大家相信的『誠意』，公開亮出保證他絕對無法落跑的『掣肘』，我的意思是，他如果要去日本，就應該主動邀請一個『隨扈』二十四小時跟著他，防他私下見『橘子』，防他趁機安排落跑或投誠，防他做出一個戴電子腳鐐的人不應該做的所有事情。」

馮光遠表示，「台灣自從出現柯文哲這個人，十多年來，他帶給台灣民主政治一堆前所未見的惡劣影響，這當然也要怪我們自己民主的根基還是太淺，整體民主素質還嫌幼稚，甚至，也可以怪許多政壇上的領頭羊，本身就根本人文素養太差，以致於連柯文哲這種品質的人（以及他的繼任者黃某），他們許多極其容易看破、戳穿的話術或『政見』，都渾渾噩噩地讓其在台灣政治圈橫行這麼長的時間。」

「所以，我根本認為，如果柯文哲獲准去日本，而且如多數人所料地落跑，其實反而是件『好事』。一來，證明他就是個自認有罪的爛咖；二來，台灣反而可以大大方方地從『護台、挺民主』及『舔中、要共產』這兩個面向，重新洗牌，各自努力，讓台灣的發展方向更清楚、確定。」

最後馮光遠直言，「講白了，柯文哲對『民主』是一點意義和貢獻都沒有，他如潛逃，台灣人反而能夠及早省下一大堆時間，做更多有意義、促進民主的事，這，難道不是幫民主紛擾的台灣早早定下心來，為這塊土地的未來更早擘劃大家心中理想的未來？」

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