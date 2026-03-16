玉山論壇》慕尼黑安全會議前主席：德國與台灣站一起反中國脅迫

第9屆玉山論壇今（16日）登場，慕尼黑安全會議前主席、德國資深外交官霍伊斯根發表專題演說強烈挺台。（記者田裕華攝）

第9屆玉山論壇今（16日）登場，慕尼黑安全會議（MSC）前主席、德國資深外交官霍伊斯根（Christoph Heusgen）在晚宴上發表專題演說強烈挺台；他表示，「德國與台灣站在一起」，而中國正透過南海擴張、打壓香港、迫害維吾爾族及威脅台灣等行為，公然違反《聯合國憲章》。他呼籲全球民主國家必須團結，守護以規則為基礎的國際秩序。

霍伊斯根首先讚揚台灣的民主，並認同外交部長林佳龍所提及「民主是我們的共同語言」論點。他引述德國歷史指出，德國在經歷2次大戰後深信「法治」的重要性，歐洲聯盟的創立正是為了確保各國不再以武力解決紛爭，而是透過布魯塞爾與歐洲法院解決衝突。

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針對台德關係，霍伊斯根透露，德國在台代表處是德方全球少數不僅未裁員、反而擴編的機構，且過去1年德國對台貿易與投資成長近200%，展現雙邊經貿關係的高度緊密。他強調，除了經濟合作，德國更在政治上全力支持台灣。

「既然我已經退休了，我可以說得比在職時更清楚」，霍伊斯根嚴正抨擊，中國宣稱尊重國際秩序，行為卻完全相反。他列舉中國無視南海仲裁案、在香港實施「一國一制」、迫害新疆維吾爾族與西藏少數民族，並對日本展現侵略姿態。他強調，中國對台灣持續性的軍事威脅，已公然違反《聯合國憲章》，民主國家必須「有話直說（call a spade a spade）」，直面這些挑戰。

霍伊斯根最後引述加拿大總理卡尼的觀點，呼籲所有共享民主價值、重視人權與規則秩序的國家，不論規模大小都必須緊密團結，「只要我們站在一起，我們終將贏得這場勝利，並為後代保存這些珍貴價值」。

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