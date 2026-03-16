請不動劉世芳成空氣質詢 李貞秀批召委未審先判閹割立委職權

民眾黨立委李貞秀今（16）日於立法院內政委員會首度上台質詢。（記者王藝菘攝）

內部部長劉世芳今（16）日出席內政委員會進行業報並列席備詢，但輪到民眾黨立委李貞秀進行質詢時，劉拒絕上台備詢，而召委李柏毅重申將遵照立法院、行政院決議，尊重李發言但行政官員可不接受質詢，引發外界議論。對此，李貞秀會後發布聲明痛批，此舉形同「未審先判」，不僅傷害立委職權，也影響國會監督行政權的基本機制。

李貞秀表示，立法院長韓國瑜上週已依「立法院職權行使法」於黨團協商作出裁示，依法就任的立法委員職權應受尊重、行政機關也應依法接受質詢，並提供非機密民生資料；民進黨幹事長莊瑞雄還宣稱，不是針對個別委員或陸配。然而，民進黨召委卻在今天的內政委員會自行宣布官員不必備詢，批評此舉等同以個人裁量凌駕法律、凌駕議事程序與院會協商結論。

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李貞秀指出，她準備的質詢內容全是人民最關心的民生議題，尤其是年輕人高度關注的居住正義問題；然內政部長劉世芳未上備詢台，導致質詢無法進行，認為行政機關若對政策有信心，理應面對國會監督、向社會清楚說明，而不是選擇拒絕回應。

李貞秀說明，她原向內政部提出多項具體問題，包括賴清德總統選前提出的社會住宅政策進度、社宅興辦計畫遲未核定的原因，以及社會住宅供給與資源配置等問題。例如政府原先宣示社宅將達13萬戶，但目前實際規模已大幅縮減；此外，社宅用地盤點與實際興建進度之間也出現明顯落差，更希望進一步詢問社宅政策是否導入TOD（大眾運輸導向發展）等都市規劃工具，以及林口社宅出現閒置、民眾卻仍長期排隊候補的問題。

李重申，立法院質詢制度是民主憲政體制中監督行政權的重要機制，不應因個人身分或政治立場而受到限制，若行政機關可以因人涉事而拒絕備詢，將嚴重破壞憲政權力分立原則。李強調，國會監督不應受到政治因素干擾，更不應因為個別委員而讓民生議題被擱置，未來我會依法行使立法委員職權，民進黨政府可以繼續傲慢，但台灣民主不容破壞。

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