獨家》昔建中同窗、明六都對手？知情人士揭黃世杰與蔣萬安「目前互動」

面對外界關注他與蔣萬安的「同學關係」，據悉黃世杰顯得相當低調。（資料照）

2026年北桃雙城選戰逐漸升溫，法務部次長黃世杰被點名可能參選桃園市長，也讓他與建中同班同學、台北市長蔣萬安往事備受關注。即便擁有律師高考榜首、與蔣萬安同窗的學霸背景，黃世杰一直保持低調。知情人士表示，兩人高中時因參與社團不同、交友圈各異，步入政壇後雖偶有聯繫，但黃世杰不願將老同學身份作為政治賣點。

黃世杰畢業於建國中學，與現任台北市長蔣萬安是建中同班同學，後攻讀台大法律系學士、碩士，再赴美取得哥倫比亞大學法學碩士。他當年的律師高考全國第一名、同年考取司法官等學霸資歷，一直是政壇與友人津津樂道的經歷。

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有司法界人士認為，黃世杰身為律師高考全國榜首，任立委及法務部次長期間展現出嚴謹法律邏輯與制度化思維，對重大建設合規性、社會公正及勞權保障等制度性改革要求甚高，此種「法律治政」風格，在桃園捷運及開發案並行的擴張期，可提供良好的法規防腐與風險管控。

不過，面對外界關注他與蔣萬安的「同學關係」，據悉，黃世杰顯得相當低調。知情人士透露，兩人高中時期雖然同班，但參與的社團並不相同，交友圈也各有重心；儘管步入政壇後雙方偶有聯繫，但黃世杰私下曾向友人表示，不希望在政治宣傳上刻意「蹭對方名字」或以此作為賣點，更傾向以政策專業與桃園在地紮根的實力爭取選民認同。

如今這位「全國狀元」是否會與昔日同窗蔣萬安在2026年分別坐鎮北、桃兩市，共同投入六都市長大選？這場建中同班同學的政治延長賽，已成為政壇話題性十足的焦點。

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