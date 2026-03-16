李貞秀「對空氣質詢」！陳智菡兩度上台「咬耳朵救場」挨轟保母

立法院內政委員會，民眾黨國籍有問題的陸配立委李貞秀（圖左）第一次上台質詢，但沒有官員上台備詢。民眾黨團主任陳智菡（圖右）頻頻「咬耳朵」救援李貞秀。（記者王藝菘攝）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，今（16）天首度站上立法院內政委員會質詢台。內委會召委李柏毅宣布官員不必接受李貞秀質詢，而在質詢過程中也無部會官員上台備詢，過程中民眾黨團主任陳智菡更頻頻「咬耳朵」救援李貞秀。台灣青年世代共好協會理事長張育萌表示，劉世芳用沉默直接「電爆」李貞秀，更質疑現場隨行的陳智菡，「難道隨便一個路人都能上台質詢？」

內政部委員會召委李柏毅今天在李貞秀上台質詢前特別說明，基於立法院長韓國瑜上週協商結論，委員會尊重李貞秀「女士」的發言權，但同時尊重行政院立場，行政官員可以不必詢答、不提供資料。

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然而，李貞秀上台後多次要求劉世芳及國土署長上台，均遭無視，現場一度陷入尷尬沉默。李貞秀隨即開啟「對空氣質詢」模式，期間甚至一度口誤將主席李柏毅喊成「韓院長」，事後又趕緊改口要求主席做出公正裁示，甚至稱「今天在內政委員會本來要討論民生議題，顯然內政部的態度就是不關心民生，只想做政治鬥爭，民進黨政府根本不關心居住正義，請主席做出公正裁示。」

對此，張育萌在臉書發文指出，李貞秀講這段話是看著稿子唸出來的，顯然民眾黨是抱著政治攻防的心態而來，要故意無視法律、挑戰內政部。否則，李貞秀怎麼會得心應手地立刻再出招說「不好意思，權宜問題，時間請暫停，不可以佔用我的時間。」還反問主席「是否藐視國會？請主席裁示。」

針對李貞秀突然拋出「如果我質疑劉世芳女士貪污的話，難道他就沒有資格任內政部長了嗎？」等假設性質疑，張育萌不禁痛批，「可以這樣隨意指控嗎？藍白現在只要看人不爽，都可以先『假設』對方貪瀆嗎？」所幸召委李柏毅立刻反擊，「我們行政院所有官員都沒有這個法律的問題，但是李貞秀女士目前的身分是有法律問題。」

張育萌接著說，當李貞秀叫劉世芳時，得到的只有一片尷尬的沉默，她就開始轉移目標，又要叫國土署長上台，還有住都中心的董事長，同樣沒有人回應她。眼看李貞秀自己招架不住，陳智菡竟二度上台跟李貞秀講悄悄話。陳智菡上台指導後，李貞秀旋即轉向「戰狼模式」怒飆劉世芳：「你是中華民國的內政部長，不是民進黨的內政部長！」

張育萌對此反嗆，李貞秀應先遵守中華民國立法院三讀的《國籍法》，姑且不論國籍和戶籍問題，李貞秀根本也還沒準備好，不然幹嘛還帶個陳智菡當保姆。他質疑，陳智菡並非立委，卻能隨意上質詢台指點，「所以現在是只要有民眾黨證，隨便一個路人都可以上台質詢了嗎？」

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