新北市長侯友宜率團隊訪澳 針對大巨蛋、跨河煙火等議題交流

新北市長侯友宜上午率團出訪澳洲。（記者朱沛雄攝）

新北市長侯友宜上午率團訪澳，侯友宜在桃園機場表示，此行將針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源等議題交流，讓新北市與國際交流，把好的經驗帶出去，也學習他人不一樣的做法。

新北市長侯友宜將於今（16日）起至26日率市府團隊出訪澳洲，將與先行率團出訪的新北市議長蔣根煌一行會合，前往布里斯本、雪梨及墨爾本3座城市參訪，除了拜會政府部門、產業及民間組織，也將就新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源管理等議題分享彼此經驗，同時也會拜會在地僑界、民間團體。

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侯友宜在桃園國際機場接受媒體聯訪時表示，新北市正在規劃興建大巨蛋以及跨河煙火，此行將與澳洲當地團隊交流，汲取豐富的經驗，打造世界級場館及慶典；同時也將就水利建設、長照以及青少年心理健康議題分享經驗互補交流。

新北市長侯友宜上午率團訪澳，他在桃園機場表示，此行將針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源等議題交流，讓新北市與國際交流，把好的經驗帶出去，也學習他人不一樣的做法。（記者朱沛雄攝）

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