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    首頁 > 政治

    盧秀燕紐約僑宴 僑胞喊「愛拚才會贏」

    2026/03/16 10:05 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕訪美參加紐約僑宴跟僑界交流。（中市府提供）

    盧秀燕訪美參加紐約僑宴跟僑界交流。（中市府提供）

    台中市長盧秀燕訪問美東11天，日前（14日晚間）出席紐約僑界歡迎晚宴並發表演說。她說，僑胞憑藉台灣人「愛拚才會贏」的精神，在紐約立足、發光發熱，她向僑民喊話，「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，民主自由是台灣最珍視的價值，期許僑胞與家鄉心手相連。

    盧秀燕訪美行程緊湊，從大波士頓區拜會行程結束後，趕往大紐約地區前往哥倫比亞公園向國父遺像致敬等，14日晚間又跟僑界交流，席開46桌逾400名僑胞出席，不少人對她狂喊「加油」。

    盧秀燕在僑宴中指出，風靡全球的「珍珠奶茶」發源地正是台中，如今已在紐約街頭大排長龍，另代表台灣頂尖廚藝的鼎泰豐，在紐約時代廣場的店面更是全美獲利第一，除美食外，也以「棒球」連結台中與紐約，她指出，2023年台中主辦世界棒球經典賽（WBC）時，邀請紐約洋基隊傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）擔任代言人並授予榮譽市民。

    盧秀燕另強調，台中在全球高科技供應鏈中扮演不可或缺的角色，包括全球半導體龍頭「台積電」在台中持續擴廠興建先進製程；台灣最大的外資美商「美光」（Micron）全球最大的投資基地也在台中，透過半導體晶片，讓台中的產業與紐約的金融、經濟緊密連結在一起。

    她也再次向僑界強調，她此行出訪3大目標，包括加強地方交流、致敬海外僑胞及鞏固台美情誼，並說，「中華民國是我們的國，台灣是我們的家」，民主自由是台灣最珍視的價值，她期許僑胞與家鄉心手相連，讓中華民國淵源流長，歡迎紐約的友人與僑胞常到台中作客。

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