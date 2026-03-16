遭抹黑曾祖父是抗日漢奸 蘇巧慧批「惡意捏造」打臉造謠者

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）在網路上遭人抹黑，說她的曾祖父蘇雲英是陷害抗日英雄林少貓的漢奸，蘇巧慧澄清，抹黑文字全為惡意捏造。（資料照）

年底九合一選舉開打，民進黨新北市長參選人蘇巧慧在網路上遭人抹黑，說她的曾祖父蘇雲英是陷害抗日英雄林少貓的漢奸。對此，蘇巧慧今天澄清，抹黑文字全為惡意捏造，《屏東縣鄉賢傳略》的作者曾出面打臉造謠者，並誇獎曾祖父為人磊落，曾資助抗日運動，她呼籲大家抵制假消息，別讓造謠者得逞。

蘇巧慧表示，每到選舉，就有人用編造的假歷史進行政治攻擊，昨天又有人在網路上，抹黑她的曾祖父蘇雲英是陷害抗日英雄林少貓的漢奸，她再次闢謠，打臉惡意言論。

請繼續往下閱讀...

蘇巧慧說明，第一、原作者曾出面打臉，抹黑文字全為惡意捏造，網路上散播她曾祖父的謠言來源，有人自稱引用《屏東縣鄉賢傳略》。事實上，這本書的作者蘇全福曾親自出來闢謠，書中根本沒有這麼寫，原著反而誇獎她的曾祖父「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志」，根本沒有半句提到林少貓，網路謠言不攻自破。

蘇巧慧說，第二，她的曾祖父不僅不是漢奸，還曾資助抗日運動，她家中不但有曾祖父資助抗日軍餉的「台灣民主國安全公司股份票」，證實曾經資助抗日，甚至還有曾祖父親筆題字的摺扇，內容感慨日治時期「民權莫展」，這是曾祖父期盼為台灣人民爭取權利的明證。

蘇巧慧感慨說，每逢選舉，相同的假消息就會被有心人士拿出來惡意散播，但沒關係，她會很有耐性地一再打臉，請大家幫忙澄清、抵制假消息，不要讓惡意的造謠者得逞。

面對同樣的假消息，蘇巧慧的父親、前行政院長蘇貞昌過去曾接受本報採訪，指出《屏東縣鄉賢傳略》內容根本沒提及他的阿公蘇雲英和伯公蘇雲梯提供日方情報，反而讚譽有嘉。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧在網路上遭人造謠，她澄清抹黑文字全為惡意捏造，並指每逢選舉就有人用假歷史進行政治攻擊。（圖擷取自蘇巧慧臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法