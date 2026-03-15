卸任新北牙醫公會理事長 温世政曝參選關鍵：是南投鄉親說服了我

總統賴清德（右）出席「2026大台北國際牙展暨學術年會晚宴」，會中大力讚賞民進黨南投縣長參選人温世政（中）。（記者王藝菘攝）

民進黨南投縣長參選人温世政今日正式卸下新北市牙醫師公會理事長職務，晚間出席大台北國際牙展暨學術年會晚宴，致詞時曝參選前的心路歷程，提到自己非常擔憂茶農生計可能受名間焚化爐影響，總統賴清德也承諾，會從多元管道、多元措施協助南投解決垃圾問題。

温世政今日正式卸任公會理事長，晚間出席大台北國際牙展暨學術年會晚宴，致詞時坦言，當初受到參選南投縣長的意願徵詢時，他其實非常猶豫，而他的阿姨看他這麼苦惱，就建議他回到南投縣走走、實際聽聽鄉民們的聲音。

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南投縣因缺乏垃圾處理設施，近期縣政府規劃在名間設置焚化爐，但選址、生態影響等，引起諸多爭議。温世政說，阿姨當時帶他到一處茶園，跟幾位茶農做簡單的座談，與會的茶農讓他看看規劃要蓋焚化爐的地方，告訴他「要是焚化爐蓋起來，茶葉都會被污染，我們茶也種不了，生計一定受影響。」

温世政提到，短暫交談後，他和參與座談的茶農一一握手，1位茶農的食指、中指有舊傷，一問之下才知道是做茶時被機器夾斷，不知道斷指應該要泡生理食鹽水，救護車又要1小時才能到，和朋友騎機車到醫院時，已經接不回去了。

「那位茶農很樂觀，但我聽了真的很難過」，温世政回憶，當時他腦子裡閃過很多問題，不明白南投縣為什麼連最基本的外傷急救都做不來，而且要是焚化爐蓋起來、這位茶農種不了茶，恐怕很難再找到工作，而在他離開前，茶農的太太問他，「醫師，你有辦法來給我們幫忙嗎？」

「這是我的故鄉，但它怎麼變成這樣，為什麼他們的生計沒有得到保障？」温世政說，對於是否參選南投縣長，他真的非常天人交戰，但最終是南投鄉親說服了他，而他希望能夠成為這些南投鄉親的後盾，真正翻轉南投的困境。

賴清德總統則提到，南投縣是牙醫師資源最缺乏的縣市，當初他花了很多力氣遊說温世政，一直到今天以前，都以為是自己說動了温世政，沒想到最後是南投的鄉親說服温世政參選，而温世政一如其名，希望推動溫暖世人的政策、造福南投鄉親，回到家鄉服務。

「如果温世政當選，世界衛生組織80歲要有20顆牙齒的目標，就從南投先來完成！」賴清德總統說，行政院政務委員陳時中同樣是牙醫出身，在疫情間表現出堅毅不拔的精神，是牙醫師的榜樣，相信温世政會為南投帶來改變，而他也會用「雞尾酒療法」，從多元管道、措施幫忙解決名間焚化爐問題。

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