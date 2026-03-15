桃園民進黨初選挺張肇良 何志偉承諾：一起贏回台積電

總統府副秘書長何志偉（右）到龍潭區陪尋求連任的議員張肇良（左）車掃，強調要和地方一起贏回護國神山台積電。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市議員初選電話民調將於3月16至22日進行，總統府副秘書長何志偉今（15）日下午到龍潭區為尋求連任的議員張肇良站台提到，台積電原本來要到桃園，後來「唏哩呼嚕」被趕走，在地鄉親有許多情緒也覺得可惜了。他承諾與地方共同努力，期待有一天把護國神山台積電贏回來龍潭、贏回來桃園市，讓桃園市有更多的歲入能運用，提高社會福利、營養午餐的品質。

何志偉表示，來到龍潭非常有感觸，原先護國神山台積電本會在龍潭，但後來卻被趕走，很期待有天可以把台積電重新贏回來。台積電從龍潭被趕走，桃園1年就損失8000億以上的產值，10年就是8兆，1個地方政府1年有8兆地方的產值，預算將大大增加，如果地方有台積電，可以牽動的產業板塊和就業規模是很驚人的，今天他在這裡承諾與地方一起努力，把台積電、護國神山贏回來。

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何志偉也舉例，交通的專業背後是政治、經濟的決策，桃園交通不斷「塞塞塞」，就是因為在地的子弟要到外地去就業，所以他認為不要塞車的解方之一就是不要開車。8年前他就是TPASS原始的提案人，除了給予大眾交通系統，鼓勵大家盡量使用，如果在地有台積電，可以牽動的產業板塊跟就業規模，那是非常驚人的，幾百家公司、食衣住行全進駐，整合在一起，這就是為什麼大家不斷在講交通跟經濟、政治跟經濟，其實要從更宏觀的角度來規劃，期待護國神山可以來到桃園，回到當時候初戀的地方。

至於立委王義川上午在桃園對媒體透露，黨主席賴清德、選對會、黨中央尚未決定桃園市長提名人選，何強調，全面尊重選對會與主席賴清德的想法和意志，也尊重黨的機制和程序，他還是一句老話「團結的我們（民進黨）一定是最強的」。

民進黨桃園市議員初選電話民調將於3月16至22日進行，總統府副秘書長何志偉今（15）日下午到龍潭區力挺議員張肇良。（記者李容萍攝）

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