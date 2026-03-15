「水獺媽媽」首度走進廟埕說故事 蘇巧慧邀親子與金獎布袋戲團同歡

民進黨立委蘇巧慧舉辦「水獺媽媽實體見面會」，她今天邀請「義興閣掌中劇團」於新店太平宮舉辦「來去廟埕搬戲囉！」活動，首度在廟埕前講故事，也演出布袋戲劇碼，場面溫馨熱烈。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委蘇巧慧經營Podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》逾5年，她自去年起也走出錄音室，於永和、金山、淡水、新莊、土城等地舉辦「水獺媽媽實體見面會」，她今天特別邀請曾獲傳藝金曲獎的「義興閣掌中劇團」於新店太平宮舉辦「來去廟埕搬戲囉！」活動，不僅首度在廟埕前講故事，也演出布袋戲劇碼，更邀請大小朋友一同體驗布袋戲操偶，吸引逾200位大小朋友，場面溫馨熱烈。

蘇巧慧表示，這是她今年度舉辦的首場水獺媽媽實體活動，不僅結合大家熟悉的水獺媽媽說故事，更邀請來自嘉義的義興閣掌中劇團表演布袋戲劇碼，盼讓小朋友們聽故事、學台語，還能用不同角度欣賞台灣傳統藝術文化，她感謝藝興閣掌中劇團不僅用創新的方式重新演繹「武松打虎」劇碼，更完整還原過去戲班在廟埕演出前的祈願、賜福儀式，以「福祿壽」三仙，演出「扮仙戲」，為觀眾向新店太平宮的開漳聖王祈福。

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她指出，這幾年她持續跟本土出版社合作，透過Podcast頻道介紹各種母語故事繪本，獲得許多小朋友們的迴響，為了照顧更多「小水獺」，她從去年開始舉辦實體活動，跟大家面對面講故事，帶大小朋友走遍新北，一起體驗挖地瓜、做餅乾、做手作，今天再和大家一同欣賞傳統布袋戲，每場活動都是一開放報名就秒殺，還有小粉絲遠從新竹、屏東前來參與活動，讓她非常感動。

蘇巧慧成立《水獺媽媽巧巧話》Podcast頻道已逾5年，開播至今播出超過330集，累積播放次數至今已突破400萬，更曾成為「台灣媒體觀察教育基金會」推薦的「台灣兒童及少年優質節目」，並獲「年度最佳大眾票選獎」肯定，蘇巧慧強調，她未來會繼續當爸媽的「神隊友」，為大家說更多好聽的故事。

民進黨立委蘇巧慧表示，這是她今年度舉辦的首場水獺媽媽實體活動，不僅結合大家熟悉的水獺媽媽說故事，更邀請嘉義的義興閣掌中劇團表演布袋戲劇碼，盼讓小朋友們聽故事、學台語，用不同角度欣賞台灣傳統藝術文化。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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