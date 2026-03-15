為何現代女性不敢生？王婉諭：非不愛小孩 她們看見了代價

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

內政部近日公布2月戶口統計資料，顯示人口數已連續26個月負成長，新生兒比去年同期減少近4千人，其中台灣科技業重鎮的新竹，生育率更是重挫，跌幅超過全國平均。對此，時代力量黨主席王婉諭慨歎，她曾經以為竹科高所得能夠支撐生育率，但現在看來「晶片育兒」的神話破滅，要翻轉現代女性「不敢生」的決定，最重要的就是改變生育所必須付出的代價。

王婉諭今晚在臉書發文，「台灣的半導體產業正在高速擴張，加班是常態、出差是日常。老闆的小孩已經大了，沒感覺；剛進公司的年輕人，直接選擇不生；最痛苦的，就是30多歲到40出頭那一群人。能拚也想顧、兩邊都放不下的，就是卡在中間的他們。15年前的我，就曾經陷入這個處境。竹科家庭的困境跟很多人想的不太一樣，問題不是經濟匱乏，而是時間不夠。年薪300萬的工程師家庭，付得起保母費、付得起私幼學費，但卻付不出每天陪小孩吃一頓晚餐的時間。」

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她接著說：「而且，這個『時間不夠』的後果，落在女性身上的重量，跟男性完全不成比例。中研院楊子霆研究員的數據很直接：孩子出生前，夫妻收入成長率差距極小，妻子甚至略高。但從懷孕開始，妻子的收入成長率直接歸零。這道落差，一輩子沒有縮回來過。留在職場的，被排除在核心專案和升遷加薪之外；離開職場的，就很難、甚至是再也回不去了。在竹科，這樣的故事太多了。」

升遷消失 收入永遠落後

「許多媽媽們為了接送小孩，下班時間一到就奔赴托嬰中心、幼兒園接小孩，剛打點完孩子的深夜，又再繼續工作，但考績卻還是一樣被打低；有些人不過是請了一趟育嬰假，回來立刻就發現位子已經換人坐。有些人乾脆選擇硬撐，7點出門、9點到家，小孩醒著的時候她幾乎都不在。有些人選擇當三五族，小孩在保母家、在老家請長輩照顧，星期三、星期五（六日）再跟小孩相處。深夜裡，她們只能設法說服自己，這是『重質不重量』。我們的產業快速成長，但育兒條件卻越來越艱難，這群媽媽們，在工作和孩子中間，被迫要選擇一個犧牲。」

王婉諭表示，「轉換職場、辭職育兒，就是我的選擇。因為熱愛孩子，所以我生了4個，但是，我很清楚養一個孩子需要多少雙手幫忙，更清楚背後的犧牲是什麼。這個世代的女性不想生，不是因為不愛小孩，而是因為她們看見了代價：職涯中斷、升遷消失、收入永遠落後。看清楚這些之後，她們當然會做出理性的選擇。發紅包、發補貼、發錢，絕對解決不了這樣的結構性問題。」

公托送托、育嬰假 「困難才是政府該做的事」

「中研院經濟所2023年的研究就說了：育兒津貼翻倍，第一胎的生育率只多5%，第三胎以上的加碼效果更趨近於零。但是，如果你去看看現在各縣市要出來選的人在開什麼支票，卻永遠都還是加碼補助、發錢，代表他們根本不理解少子化的根本問題是什麼。」

最後她直言，「要翻轉女性『不敢生』的決定，最重要的，就是要改變生育所必須付出的代價。公共托育的量能補上來，讓雙薪家庭有地方安心送托；職場文化改過來，讓請育嬰假不等於自我放逐；勞動制度跟上去，讓無盡的加班不再是常態、讓遠距上班更加普遍。這些事比發紅包難上許多。但困難的事，才是政府該做的事。」

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