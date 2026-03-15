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    首頁 > 政治

    質疑李孝亮母子唱雙簧 罷昶領銜人周世雄：有事媽媽扛、出事推給黨

    2026/03/15 21:00 記者董冠怡／台北報導
    2021年罷免林昶佐行動，左2為在地團體「清林散昶」領銜人周世雄。（資料照）

    2021年罷免林昶佐行動，左2為在地團體「清林散昶」領銜人周世雄。（資料照）

    國民黨台北市中正、萬華議員擬參選人李孝亮去年在大罷免期間，擔任罷免民進黨立委吳沛憶的領銜人，近日被黨內同志檢舉夥同母親操弄輿論等，毀損黨部形象，建請市黨部開除黨籍或撤銷參選資格；李認為有心人士抹黑、造謠。爭取同選區提名、罷免林昶佐領銜人周世雄不以為然，質疑李孝亮母子唱雙簧，不要「有事媽媽扛，出事推給黨！」

    周世雄表示，罷免是很嚴肅的公民課題與公民力量的展現，不應被操作成個人政治舞台秀。檢舉澄清就好，考紀會採信與否是另一回事，點名國民黨主席鄭麗文、前主席朱立倫幹嘛？自己也曾罷免過前立委林昶佐，「有經過罷免的人，看李孝亮等人的手法真的是很離譜啦！當年罷免沒過我也沒哭啊！」至少已盡力，無論如何都是最好的結果，由選民來決定。

    「年輕不能當作擋箭牌。」他認為，國民黨需要年輕人沒錯，但要的是有擔當、腳踏實地、守紀律的年輕人，而非「有事媽媽扛，出事推給黨」，任何黨員絕對都不會認同。李母曾說「做國民黨的事和在哥倫比亞掃毒梟差不多危險」，如今兒子越陷越深，是否要出面「搶救一下孝亮大兵」。

    此外，對於國民黨青年賴苡任、李孝亮接連被檢舉，是否會對黨內年輕人或想加入國民黨的青年有影響？同黨另名青年受訪說，「身正不怕影子斜。」這次黨內因為有青年加權制度，許多年輕夥伴因此投身選舉，而要如何透過黨內機制出線，不能只是因為年輕，更需要有足夠的歷練，被藍營選民認可戰功和人格特質才行。

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