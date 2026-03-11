新竹生育率10年暴跌30％ 王婉諭：「晶片育兒」神話成過去式

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

內政部昨（10日）公布今年度2月戶口統計資料，2月新生兒為6523人，比去年同期減少3884人，人口數已連續26個月負成長。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，她曾以為新竹縣的科技產業及高所得，應該能夠支撐生育率，沒想到十年內新竹縣生育率竟然重挫了30％，跌幅超過全國平均。讓她感嘆，「『晶片育兒』的神話，已經成為過去式」。

王婉諭在臉書發文表示，她曾以為新竹縣的科技產業及高所得，應該能夠支撐生育率。

但攤開統計數字才發現，短短十年內，新竹縣生育率竟然重挫了30％，跌幅甚至超過全國平均。2024年新竹縣的生育率已跌破1.0的警戒線，平均每位女性生不到一個小孩，「晶片育兒」的神話，已經正式成為過去式。

王婉諭指出，然而政治人物拿出來的對策，卻還是千篇一率的「發紅包」。國民黨新竹縣長參選人陳見賢上週提出，要將生育補助「加碼」，前三胎增加1萬元，第四胎以上甚至加到10萬元。另一位國民黨參選人徐欣瑩，也提出要增加「托育補助」，但還沒有具體金額。

她分析，中研院經濟研究所2023年的研究顯示，即便育兒津貼翻倍，第一胎生育率也僅會微幅增加5％，針對第三胎以上的加碼，更幾乎不見實質效果。讓她感嘆，「發紅包，救不了新竹縣、也救不了台灣的少子化。」

王婉諭指出，「為什麼這個世代的年輕人不想生小孩？」是少子化問題背後的大哉問。她發現比起單純的「養不起」，許多女性們更憂心的，其實是育兒責任對生涯發展的衝擊。女性被迫退出勞動市場的無奈，更代表許多留在職場的女性，為了兼顧育兒家務，不得不放棄升遷的機會。她認為，「無論是新竹縣，還是整個台灣，如果我們不能打破生育對女性生涯的束縛，那再亮眼的經濟成長，也挽救不了墜落的生育率」。

王婉諭說，政府該做的，絕對不是只有大撒幣發紅包，然後就轉過身去，任由養育的重擔繼續孤單地落在女性身上。完善的托育制度、友善生育的職場文化、兼顧家庭與工作的勞動改革，這些結構性支持缺一不可。她直呼，「如果台灣的政治只會重複舊有的思維，那麼再多的補貼，也換不到下一代的未來」。

