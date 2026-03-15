侯友宜明起出訪澳洲10天 取經雪梨大橋跨河煙火

新北市長將於3月16日至26日率市府團隊出訪澳洲，針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源管理等議題交流。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜將於明天（16日）起至26日率市府團隊出訪澳洲，前往布里斯本、雪梨及墨爾本3座城市，拜會政府部門、產業及民間組織，針對新北大巨蛋、跨河煙火、醫療衛生與水資源管理等議題交流。此外，也會與新北市議長蔣根煌率領的議會訪團，一同拜會當地議會及僑界人士。

新北市政府預計今年中公布大巨蛋選址，並朝結合運動、購物及旅宿的多功能園區經營模式規劃，侯友宜將前往國際知名運動與娛樂場館設計公司 Populous亞太區總部，Populous代表性作品包括多座美國職棒大聯盟（MLB）球場，雙方將聚焦如何結合觀賽體驗、商業機能與城市發展等面向，打造兼具功能性和地標性的運動場館。

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新北市府表示，新北市不僅要打造世界級場館，更要打造世界級慶典。侯友宜將與當地團隊交流，參考其推動雪梨跨年煙火的經驗，進一步提升新北跨河煙火技術水準，同時加強活動的國際能見度。

針對不同族群的醫療衛生照護，新北市府將參訪超過90年歷史的非營利機構Hammond Care，這是專門提供失智症長者照護的公寓型服務據點，也將前往受澳洲政府委託成立國家青少年心理健康中心的民間組織Orygen總部拜會。此外，行程也規劃拜訪水務機構Sydney Water，透過交流分享新北經驗，借鏡澳洲在多元水源管理的成熟作法。

本次出訪隨行成員包括市府副秘書長柯慶忠、衛生局長陳潤秋、水利局長宋德仁、觀光旅遊局長楊宗珉、新聞局長李利貞。

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