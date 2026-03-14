韓國砸3500億美元投資美國 詹凌瑀分析背後意涵

美國總統川普。（法新社）

南韓國會12日通過1項特別法案，為首爾在去年與華府達成的貿易協議中要對美國戰略產業投資3500億美元（約台幣11.14兆元）的承諾鋪路。對此，媒體人詹凌瑀表示，韓國現在同時面臨著軍事防衛空虛、核心技術被抽走，以及經濟大失血的三重危機。面對這種幾乎是輸到脫褲子的不平等合約，為了解決國家生存的燃眉之急，韓國國會最後還是咬牙讓法案過關，這就是川普對不夠配合的盟友最真實的修理手段。

詹凌瑀在臉書PO文表示，最近美軍正把原本部署在韓國的薩德系統跟愛國者飛彈，大規模往中東搬。這其實不是單純為了中東要打仗，而是川普政府早就盤算好的戰略性撤退，逼著韓國總統李在明必須低頭，最後簽下幾乎掏空家底的對美投資法案，這幾天烏山空軍基地動靜很大，平常負責載運一般物資的C-17運輸機起降超頻繁，更罕見出現C-5超重型運輸機。光是一個週末，就有超過12架次重型運輸機從烏山起飛，星州郡基地的6台薩德發射車已經全部撤走。美國檯面上的說詞是配合中東作戰需求，但明眼人都知道這話只說了一半。

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詹凌瑀指出，真正的關鍵在於川普政府2026年國防戰略白皮書裡定下的新遊戲規則。川普認定李在明在防衛費分攤上不及格，根本沒達到國內生產毛額3.5%的要求，而且在美中之間的態度又太過曖昧。既然你不願意付足夠的代價，美國的安全保護傘當然是有條件的，直接把軍備搬走，就是讓韓國馬上體會失去保障的恐懼，李在明在3月10日的國務會議上也無奈坦承，就算韓國反對，也攔不住美國調動武器的殘酷現實。現在韓國境內剩下來的攔截彈庫存可能不到200枚，要等到全面補充完畢至少得花上18個月。這段防衛空窗期，剛好就是北韓最容易惹事的時候。

詹凌瑀續指，不只在軍事上抽腿，川普在經濟上也沒手軟。從去年底開始，美國就把韓國出口的汽車、藥品跟鋼鐵關稅直接從15%暴升到25%，讓韓國第一季的出口數據相當慘烈。同一時間，美國執法單位還在喬治亞州等地突擊檢查韓國企業，抓了幾百個韓國工人。這擺明了就是警告韓國，想在美國做生意就得乖乖聽話。

詹凌瑀分析，被逼到無路可退的李在明，最後只能在3月10日讓《對美投資特別法》過關。這筆高達3500億美元的投資是什麼概念？這等於一口氣砸下韓國全部外匯存底的85%。裡面有1500億美元要幫美國重建軍艦跟造船工業，另外2000億美元投入半導體和AI領域。更扯的是協議裡還規定，以後這些投資賺了錢，美國直接拿走90%，韓國只能分到10%。李在明自己都說這可能讓韓國面臨1997年那種金融危機的慘況，但為了國家生存，他還是簽字了。

詹凌瑀直言，韓國現在同時面臨著軍事防衛空虛、核心技術被抽走，以及經濟大失血的三重危機。面對這種幾乎是輸到脫褲子的不平等合約，為了解決國家生存的燃眉之急，韓國國會最後還是咬牙讓法案過關。這就是川普對不夠配合的盟友最真實的修理手段，回過頭來看看台灣，如果遇到一樣攸關存亡的狀況，我們大概不可能過得了，因為馬路上跟立法院裡，還有那些只會哭鬧癱瘓議事的藍白陣營擋在前面。

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