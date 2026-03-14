新生兒創新低石崇良嘆「預算未審」 陳菁徽酸民進黨黨綱「減少生育率」

國民黨立委陳菁徽。（資料照）

今年2月新生兒出生數6523人，創下單月最低紀錄。衛福部長石崇良昨表示，因立法院未審「少子女化對策計畫2.0」總預算，導致多項計畫無法推動。國民黨立委陳菁徽諷刺，都快沒台灣人了，還這樣開玩笑？難道民進黨執政10年人口不斷下跌，是因民進黨黨綱提到「人口政策應重視提高人口素質，減少生育率」所造成的嗎？

陳菁徽表示，身為婦產科醫師，她感到非常震驚。沒想到2月出生人口跌破7千人不是因為2025年4月只有6千多人選擇走上生育的路，而是因為賴政府不依法編列2026年總預算，在野黨拒絕審查違法總預算，才導致今年出生率創下歷史新低。

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陳菁徽批評，這個說法，是石崇良為了撇清少子化國安危機的責任，而想出的完美解釋，「只要政府編預算執行計畫，孩子就會馬上生出來」；反之，因為在野黨拒絕審查違法預算，出生人數就會創下新低。做了近20年的婦產科醫師，今天才知道原來生育的奧秘是如此，只能說與賴政府的治國之道相見恨晚。

陳菁徽表示，檢視少子化政策1.0計畫的成效，花超過6千億預算，連個少子化辦公室都沒成立，只聞樓梯響，未見人下樓，倒是出生人口急遽下降。過去她曾質疑國發會的人口預測系統失準，2024年龍年出生13萬4856人，比2023年兔年13萬5571人少，再回頭對比2022年虎年13萬8986人，虎年竟然勝過龍年。這跟國發會之前預期龍年出生率會有一波高峰， 完全是預測失準。

陳菁徽表示，去年行政院長喊出13萬出生人數保衛戰，結果年底的數字狠狠打臉，跌破11萬，只剩下10萬多。民進黨執政10年人口不斷下跌，難道是因為民進黨黨綱提到「人口政策應重視提高人口素質，減少生育率」所造成的嗎？

陳菁徽表示，去年賴政府提出史上最高總預算近三兆，少子化對策也高達1254億，結果出生人口跌破11萬。婦產科醫學會已經警示，照目前這樣的趨勢，今年的出生人口可能連9萬都不保。繼續下去，婦產科醫師、小兒科醫師都會紛紛出走，現在許多白髮蒼蒼的婦產科主任在接生，小兒科主任在值班。最慘的將是未來的日子裡，台灣新生兒當中如果有重症兒童，恐怕無法在國內就醫，需要遠赴海外，因為台灣已經沒有小兒科醫師了。

陳菁徽強調，少子化是嚴峻的國安危機，衛福部長應該秉持專業，而非滿口政治語言；賴政府也應儘快拉高應對少子化危機的層級，成立少子化對策委員會，而非像現在沒有任何一個主責機關，只剩各個機關各自為政，橫向溝通串連不佳，每次出狀況再推其中一個人出來扯東扯西，「都快沒有台灣人了，還這樣開玩笑呀？」

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