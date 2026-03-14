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    首頁 > 政治

    送威士忌行賄農會理事 國民黨北市議員陳重文與父都被判刑

    2026/03/14 06:44 記者張文川／台北報導
    國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

    國民黨籍台北市議員陳重文。（資料照）

    台北市北投區農會前理事長陳思宗，去年與其子、國民黨台北市議員陳重文聯手，以威士忌洋酒禮盒行賄農會理事，使陳思宗順利獲推選為理事長。士林地方法院昨依農會法交付財物賄賂罪，判陳思宗、陳重文各5月有期徒刑，可易科罰金15萬元。可上訴。

    判決指出，陳思宗曾任北投區農會第13屆理事及第14屆監事，並於去年2月25日當選北投區農會第15屆理事，3月7日再經理事互選而當選理事長。

    但檢調事後調查，陳思宗為維持家族在士林、北投地區的政治影響力，決意角逐理事長，陳重文則協助父親安排贈禮拜票，父子合謀，向鄭、詹、何、吳贈送價值2500至3000元的「勞德老爺」（LAUDER’S）威士忌洋酒禮盒，以換取選票承諾。

    前年12月31日下午，陳重文先以不知情之人的手機致電4名理事相約見面，父子隨即前往拜訪，鄭男當場收下洋酒並承諾投票，何、吳事後退還禮盒；詹則將禮盒置於庭院，未予收受。

    士檢去年10月起訴父子2人，接受餽贈的理事，予以緩起訴處分。

    士林地院審理時，陳思宗父子皆認罪，法官認為陳父子為了爭取選舉支持，交付財物行賄具有投票權者，破壞選舉公平競爭機制並敗壞社會風氣，兩人分工準備與交付禮盒，視為共同正犯，審酌犯後坦承犯行，各量處5月徒刑，得易科罰金15萬元。仍可上訴。

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