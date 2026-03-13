高級酸！網紅模仿杜拜政府大外宣 神還原「國民黨」版本

網紅慈飛模仿杜拜外宣影片，大酸國民黨政治人物的荒謬行徑。（擷取自Threads@cameljourney）

杜拜政府近日透過網紅大規模假宣傳，以一致的影片腳本，意圖營造杜拜現在很安全的假象。這股熱潮燒向台灣，長期旅居中東的網紅「慈飛」發揮靈感，將這個模板與台灣政治現況結合，製作出「國民黨版」影片。片中將神聖化的杜拜領導人替換為韓國瑜、蔣萬安及盧秀燕等國民黨政治人物，宣稱是他們在「保護台灣」，精準反諷的創意，引發網友熱議。

杜拜政府近日疑似雇用網紅假宣傳與封鎖消息，引發熱議。許多網路流傳的影片中，受雇於杜拜政府的網紅都會在影片開頭如出一轍地配文，「你住在杜拜，你不害怕嗎？」接連影片會轉場到杜拜領導人謝赫穆罕默德的片段，並配上文字，「不，因為我知道是誰（謝赫穆罕默德）在保護我。」

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專家解釋，杜拜不只嚴格管控資訊傳播，不允許居民讓杜拜戰亂或任何負面消息流出（違者可能將面臨牢獄之災），還刻意請網紅營銷杜拜現在仍「安全穩定」的假象，很可能是政府的公關手段，旨在保住杜拜舉足輕重的觀光與投資。

類似的杜拜外宣影片隨即在各國引起不小迴響，也被台灣創作者靈活翻玩，長期生活在中東的網紅慈飛，昨天就在Threads 發布相關的模仿影片。

只見畫面中，慈飛將主題轉向台灣政治，仿照杜拜外宣影片，在開頭配上，「你住在台灣，你不害怕嗎？」接著她在影片後段放上盧秀燕、蔣萬安、馬英九、鄭麗文、韓國瑜等多位國民黨政治人物的片段，同樣配文，「不，因為我知道誰（國民黨）在保護我。」以此諷刺國民黨諸多行徑，才是讓台灣人真正感到不安的源頭。甚至還有網友說，「敵人看到這影片真的會怕」。

大多網友也紛紛留言開玩笑，「國民黨真是人才輩出，我是說搞笑人才」、「竟然有台灣版的，留友笑著笑著就哭了」、「這個影片超讚的，能湊齊那麼多妖魔鬼怪的精彩片段真強」、「前面每一位，都是可以讓人做惡夢的，現實上也都是每一位台灣人的惡夢」、「四天王果然必須有五個」、「這難道就是中共遲遲不敢發動戰爭的原因嗎？」

The Dubai influencer 'propaganda' wars: Social media stars are trolled over claims they're being paid to post glowing messages about life in city with very cryptic messages pic.twitter.com/fiqnW9WHUY — G R I F T Y （@GriftReport） March 11, 2026

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