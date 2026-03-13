為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    高級酸！網紅模仿杜拜政府大外宣 神還原「國民黨」版本

    2026/03/13 23:12 即時新聞／綜合報導
    網紅慈飛模仿杜拜外宣影片，大酸國民黨政治人物的荒謬行徑。（擷取自Threads@cameljourney）

    網紅慈飛模仿杜拜外宣影片，大酸國民黨政治人物的荒謬行徑。（擷取自Threads@cameljourney）

    杜拜政府近日透過網紅大規模假宣傳，以一致的影片腳本，意圖營造杜拜現在很安全的假象。這股熱潮燒向台灣，長期旅居中東的網紅「慈飛」發揮靈感，將這個模板與台灣政治現況結合，製作出「國民黨版」影片。片中將神聖化的杜拜領導人替換為韓國瑜、蔣萬安及盧秀燕等國民黨政治人物，宣稱是他們在「保護台灣」，精準反諷的創意，引發網友熱議。

    杜拜政府近日疑似雇用網紅假宣傳與封鎖消息，引發熱議。許多網路流傳的影片中，受雇於杜拜政府的網紅都會在影片開頭如出一轍地配文，「你住在杜拜，你不害怕嗎？」接連影片會轉場到杜拜領導人謝赫穆罕默德的片段，並配上文字，「不，因為我知道是誰（謝赫穆罕默德）在保護我。」

    專家解釋，杜拜不只嚴格管控資訊傳播，不允許居民讓杜拜戰亂或任何負面消息流出（違者可能將面臨牢獄之災），還刻意請網紅營銷杜拜現在仍「安全穩定」的假象，很可能是政府的公關手段，旨在保住杜拜舉足輕重的觀光與投資。

    類似的杜拜外宣影片隨即在各國引起不小迴響，也被台灣創作者靈活翻玩，長期生活在中東的網紅慈飛，昨天就在Threads 發布相關的模仿影片。

    只見畫面中，慈飛將主題轉向台灣政治，仿照杜拜外宣影片，在開頭配上，「你住在台灣，你不害怕嗎？」接著她在影片後段放上盧秀燕、蔣萬安、馬英九、鄭麗文、韓國瑜等多位國民黨政治人物的片段，同樣配文，「不，因為我知道誰（國民黨）在保護我。」以此諷刺國民黨諸多行徑，才是讓台灣人真正感到不安的源頭。甚至還有網友說，「敵人看到這影片真的會怕」。

    大多網友也紛紛留言開玩笑，「國民黨真是人才輩出，我是說搞笑人才」、「竟然有台灣版的，留友笑著笑著就哭了」、「這個影片超讚的，能湊齊那麼多妖魔鬼怪的精彩片段真強」、「前面每一位，都是可以讓人做惡夢的，現實上也都是每一位台灣人的惡夢」、「四天王果然必須有五個」、「這難道就是中共遲遲不敢發動戰爭的原因嗎？」

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播