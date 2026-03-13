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    首頁 > 政治

    普發1萬領取率逾97％ 王鴻薇：海水退潮才知誰沒穿褲子

    2026/03/13 23:40 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委王鴻薇。（取自王鴻薇臉書）

    國民黨立委王鴻薇。（取自王鴻薇臉書）

    財政部日前公布，普發1萬政策截至9日領取人數已達2293萬人，領取率高達97.31%。當初在立法院提案的國民黨立委王鴻薇表示，行政院長卓榮泰從最開始喊違憲不發，民進黨立委沈伯洋更污名該政策是「配合中國窮台」，但在野黨堅持下來了；就連當初反對的青鳥、側翼、罷團，時候到了也都會領好領滿，「海水退潮才知道誰沒穿褲子」。

    王鴻薇也提醒民眾，普發1萬元即將在4月30日正式截止，符合資格的民眾若未能在期限內完成領取，將「視同捐贈國庫」，不再補發。

    王鴻薇回顧，要把這筆錢交到許多國人手上，一路走來真的不容易，卓榮泰從最開始喊違憲不發，沈伯洋更污名該政策是「配合中國窮台」，這樣的扣紅帽老招式，推動過程中許多的惡意與攻擊，說也說不完。在大罷免的背景下，在野黨的每一位同仁，我們堅持下來了。

    王鴻薇說，如今，這項政策受大多數國人認可與認同。如果當初在野立委被民進黨操作而止步而退縮，是全國人民多大的損失。

    王鴻薇表示，普發現金一萬的成功推行，也給她更大的信心，人民眼睛是雪亮的，只要堅持做對的事，無論怎樣的惡意與委屈，最後都會撥雲見日，就連當初反對的青鳥、側翼、罷團，雖然嘴巴說著言不由衷的話，時候到了也都會領好領滿。因此，她會繼續努力為民謀福利，不負人民所託。

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